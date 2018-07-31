على المصيلحى يوضح خطة وزارة التموين خلال الفترة المقبلة

محمد مجدىأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع جمعيتى سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية منه خلال يومين على أكثر تقدير.وقال المصيلحى فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن إن جهاز حماية المستهلك سيقام مكتب تابع له فى كل محافظة وذلك لخدمة المواطنين من خلال مراقبة الأسواق.وأضاف



محمد مجدى

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع جمعيتى سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية منه خلال يومين على أكثر تقدير.

وقال المصيلحى فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن إن جهاز حماية المستهلك سيقام مكتب تابع له فى كل محافظة وذلك لخدمة المواطنين من خلال مراقبة الأسواق.

وأضاف المصيلحى أن قانون مصلحة الدمغة والموازين يتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، والذى يعمل على تعديل أسلوب الدمغة لتصبح بالليزر بدلا من الدمعة اليدوية.

وأوضح أن تطوير السجل التجارى تم تطويره حاليا من خلال صدور السجل التجارى من أى محافظة، ويتم حاليا العمل على إصدار السجل الموحد والذى يشمل سجل تجارى وصناعى وضريبى وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.