على المصيلحى: هدف التموين إعطاء الحق لأصحابه

محمد مجدى قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يجب وجود هدف حقيقى وصارم للعاملين كافة فى وزارة التموين بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة.وأكد المصيلحي في الاجتماع المنعقد الآن في جامعة القاهرة بمديري التموين في المحافظات أن الهدف هو إعطاء الحق لكل شخص يتم التعامل معه

محمد مجدى



قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يجب وجود هدف حقيقى وصارم للعاملين كافة فى وزارة التموين بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة.

وأكد المصيلحي في الاجتماع المنعقد الآن في جامعة القاهرة بمديري التموين في المحافظات أن الهدف هو إعطاء الحق لكل شخص يتم التعامل معه من قبل وزارة التموين والممثلين مثل أصحاب المخابز والمستودعات والمطاحن والبقالة التموينية المواطنين.

وكشف المصيلحى أنه تم عمل مجموعات من 250 فردا من مديريات التموين بالمحافظات وهم تطوعى يقومون بالتعرف على مشاكل المواطنين في المحافظات كمثال القليوبية والجيزة والقاهرة والمنوفية والشرقية.

وأضاف أنه سيتم الاجتماع معهم بشكل أسبوعى لمتابعة ما يتم تقديمه للمواطنين من خدمات وما يواجهونه من معوقات.