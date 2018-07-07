على المصيلحى: رفد أى موظف تثبت عليه تهمة تزوير مستندات تموينية

محمد مجدى أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم رفد أى موظف مهما كانت درجته الوظيفية مع حرمان المواطن بشكل نهائى من الدعم الحكومى عند وجود تزوير فى أوراق ومستندات رسمية فى البطاقات التموينية.وقال المصيلحى فى الاجتماع المنعقد الآن بقاعة كلية التجارة جامعة القاهرة

محمد مجدى

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم رفد أى موظف مهما كانت درجته الوظيفية مع حرمان المواطن بشكل نهائى من الدعم الحكومى عند وجود تزوير فى أوراق ومستندات رسمية فى البطاقات التموينية.

وقال المصيلحى فى الاجتماع المنعقد الآن بقاعة كلية التجارة جامعة القاهرة بمديرى ووكلاء التموين بالمحافظات، إن الخطأ غير المقصود، تتم معرفته بسهولة ولكن الخطأ المتعمد لن يتم التهاون فيه.



وشدد المصيلحى على أن من يريد أن يأخذ السلطة كاملة عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة، موضحا أنه سيأخذ كل مدير ووكيل تموين صلاحية الوزير فيما يكون لمصلحة المواطن ولكن بالقوانين.

وتابع المصيلحى أنه لن يسمح مجددا بوجود تكرار للمواطنين على بطاقات التموين فى أكثر من محافظة وأيضا فصل أى مواطن من البطاقات دون سبب.