على المصيلحى: دعوة شركات محلية وعالمية للمنافسة على إنشاء المستودعات السلعية

كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة طرحت الشهر الحالى 4 فرص استثمارية لانشاء مستودعات سلعية استراتيجية بتكلفة 12 مليار جنيه، كمرحلة أولى ضمن خطة الحكومة لإنشاء المستودعات فى 7 محافظات بالجمهورية.

وقال على هامش افتتاح الفرع الجديد لسلسلة «هايبر وان» بمدينة سفنكس الجديدة، بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى أمس إنه تم الطرح على عدد من الشركات المحلية والدولية العاملة فى مجال التخزين واللوجستيات وادارة المخزون، ودعوتها لتقديم عروضها خلال الشهور المقبلة، متضمنة المعلومات والمستندات والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ المشروعات.

وفى سياق أخر كشف المصيلحى أنه سيتم مناقشة استعدادات معرض «أهلاً مدارس» فى اجتماع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث إقامة المعرض فى أوائل اكتوبر المقبل وفى حالة تعذر إقامته هذا العام بسبب جائحة كورونا سيتم الاجتماع مع الشركات والعارضين لبحث تقديم تخفيضات «أهلا مدارس» فى منافذهم أسوة بمعرض «أهلاً رمضان».

وأكد «المصيلحى» أن الوزارة حريصة على تقديم السلع بأسعار تنافسية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

الخميس المقبل الاعلان عن تفاصيل أول بورصة سلعية برأسمال 100 مليون جنيه

وكشف أنه سيتم الاعلان، الخميس المقبل، عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية فى إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية برأسمال 100 مليون جنيه وذلك لتنظيم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية و التى تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.

وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولاً إلى يد المستهلك حيث يستطيع البائع «مزارع أو تاجر أو منتج» إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع.

وقال المهندس محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان، إن الدولة المصرية تركز على تهيئة مناخ الاستثمار ودعم رؤوس الأموال الوطنية، مشيراً إلى اهتمام الحكومة الواضح بتدشين المناطق اللوجيستية ودعم السلاسل التجارية وهو ما يساهم فى تقليل الفاقد من حلقات التداول بالأسواق.

الهوارى : التكلفة الاستثمارية للفرع الجديد تصل الى 650 مليون جنيه

وأوضح «الهواري»، أن استثمارات الفرع الجديد لـ«هايبر وان» تبلغ 650 مليون جنيه، ويقام على مساحة 50 ألف متر، كما يوفر الفرع الجديد 1100 فرصة عمل مباشرة بخلاف 2000 فرصة عمل غير مباشرة، لافتا الى أن الأماكن الترفيهية والمطاعم والفوود كورت والبنوك سيتم إفتتاحها ضمن المرحلة الثانية للفرع الجديد قبل نهاية العام.

وتابع «الهواري»، أن فكرة «هايبر وان» تعتمد فى الأساس على اقامة كيانات كبيرة خارج الحيز العمرانى بحدود 20 كيلو متراً لتوفير مساحات انتظار كافية.

وقال هشام زكي، مدير عام هايبر وان، إنه من المقرر طرح المنتجات بمناسبة الافتتاح بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى %35 لمدة اسبوعين، فضلاً عن تقديم عروض من الشركات تزامناً مع مبادرة «مايغلاش عليك» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واوضح أن الفرع يعتمد على %80 من السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمستهلك المصرى و%20 من السلع الاستهلاكية المعمرة من الأجهزة الكهربائية والملابس، مشيراً إلى أن الشركة متعاقدة مع مزارع لتوريد اللحوم والدواجن لضمان جودة المنتج، مع الاهتمام بتقديم الدعم الفنى لها.

ولفت إلى أن الفرع يخدم على 4 محافظات، وكذلك مدينة السليمانية والتى تصل نسبة إشغالها حالياً %30 وبها نحو 2800 فيلا، وكذلك مدينة سفنكس الساحلية فضلاً عن خدمة 16 كمبوند.

محمد ريحان – محمد مجدى