«على العهد باقيين».. انطلاق فعاليات معرض مركبات ومدرعات الشرطة (صور)

انطلقت فعاليات معرض مركبات ومدرعات الشرطة الذي تنظمه وزارة الداخلية -اليوم الخميس- من داخل مقر أكاديمية الشرطة، تحت عنوان: “على العهد لاقيين.. عيد الشرطة 2022″، بمناسبة عيدها الـ70، تحت رعاية اللواء توفيق وزير الداخلية.

حضر فعاليات المعرض، مساعدي وزير الداخلية لقطاع أكاديمية الشرطة، والعلاقات والإعلام، وعدد من الفنانين والإعلاميين، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.

ويقام المعرض بمشاركة القطاعات المختلفة للوزارة، وللاطلاع على التطور الهائل في المركبات والمدرعات التي تستخدمها الوزارة ضمن تطبيق منظومتها الأمنية الحديثة.

وبدأ حفل الافتتاح بتقديم عروض الحبال والخيالة وتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس وكمال الأجسام وفك تركيب السلاح.

وقدمت فرقة موسيقى أكاديمية الشرطة، عزفًا وعرضًا خلال حفل المعرض، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ70.

وتحتفل وزارة الداخلية في 25 من يناير كل عام بذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم، ومن ذلك الوقت أصبح عيد الشرطة المصرية.