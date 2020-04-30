على الطريقة الفرنسية.. يوفنتوس البطل وميلان يودع المسابقات الأوروبية

وضع موقع إيطالي شهير شكلا لجدول الدوري الإيطالي وموقف الفرق من المشاركة في البطولات الأوروبية، وذلك حال صعوبة عودة النشاط الكروي خلال الفترة الحالية، بسبب فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي، أعلنت رسميًا مساء اليوم الخميس، إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا وتتويج باريس سان جيرمان باللقب للمرة الثالثة على التوالي وللمرة التاسعة في تاريخه بشكل عام.

وكان الدوري الإيطالي قد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد مرور 26 جولة، وكان متبقي فقط 12 مباراة لكل فريق، بينما خاضت بعض الفرق 25 مباراة فقط.

موقع calcioefinanza.it الإيطالي سار على نظام الدوري الفرنسي وحدد المتأهلين للبطولات الأوروبية وكذلك مقاعد الهبوط حال عدم استكماله.

ووفقًا لشكل جدول الدوري كيفما انتهى مع نهاية الجولة 26، فإن يوفنتوس سيتوج بطلًا للدوري الإيطالي بسبب تصدره لجدول الترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو صاحب الـ62 نقطة.

كما سيتأهل كل من يوفنتوس ولاتسيو وإنتر وأتالانتا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويتأهل روما ونابولي للدوري الأوروبي ويتبقى فريق واحد، وسيتحول الصراع على هذا المقعد الأخير بين هيلاس فيرونا وبارما وميلان.

فيرونا وبارما كلاهما جمع 35 نقطة من 25 مباراة مقابل 36 لميلان من 26، وباحتساب معدل الناط فإن ميلان سيتراجع ترتيبه إلى المركز التاسع، الأمر الذي يعني استبعاده من مسابقتي أوروبا الموسم المقبل.