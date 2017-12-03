على أبواب سيناء تدق الأكفّ

سيناء.. حصن مصر الشرقى، الأكثر مناعة بين حصونها الطبيعية الأربعة، هدف الغزاة على مرّ التاريخ- كمعبر- للسطو على مقدرات الدولة التليدة من قبل قوى الهيمنة الإمبريالية.. التى وظفت فى القرن الأخير- الصهيونية الدولية- نحو سيناء، بأقله منذ العام 1804 (لقاء «هرتزل» مع السلطان العثمانى لطلب السماح لليهود بمستعمرة شرق العريش.. تصلها مياه النيل عبر أنابيب تحت قناة السويس)، مروراً بغزوها بعدئذ- لشهور- فى حرب السويس 1956.. وفى حرب 1967 قبل أن تنسحب منها 1982 – بمقتضى اتفاقية كامب ديفيد- «منقوصة السيادة» لا تخلو من «شراك حدودية» و«فخاخ أمنية». تتيح لإسرائيل العودة إليها- متى شاءت وفى توقيتات مناسبة لتحقيق غاياتها العليا، سواء بطرق مباشرة أو من خلال خلع أجزاء من سيناء- كوطن بديل للفلسطينيين «الخيار المصرى»- سرعان ما تصبح الخطوة الأولى لاغتصابها من مواطنيها «الجدد» على غرار الحالة الفلسطينية قبل سبعة عقود، الأمر الذى رفضت مصر حتى مجرد مناقشته مع الداعين لهذا الطرح الملتبس- على حد علمى فى صيف 1986 – وإن لم تنتبه القاهرة آنذاك لأهمية الإسراع بتعمير سيناء وتنميتها لقطع الطريق على نوايا باتت غير مجهولة للإضرار بأولويات الأمن القومى المصرى، إلا ربما بعد نحو ثلاثة عقود للعمل على (توطين 300 ألف نسمة للسكن فى الإسماعيلية الجديدة على 2121 فداناً – فضلاً عن استزراع مئة وعشرين ألف فدان عبر مياه سحارة سرابيوم – وبناء مدينة رفح الجديدة على مساحة تقترب من الستمائة فدان- إلى إنشاء شبكة من المطارات المدنية والطرق الطولية والعرضية والأنفاق والكبارى المغلقة بما يربط سيناء بالعالم وبباقى محافظات مصر- ناهيك عن جامعة «سلمان» بجنوب سيناء وتخصصاتها العلمية النادرة- ذلك من دون استثناء مشروعات شرق بورسعيد وتنمية إقليم القناة.. إلخ)، مما يمثل رداً عملياً على طروحات ملتبسة بإخلاء سيناء من سكانها.

إلى ذلك، من الطبيعى أن تحاول قوى الهيمنة الدولية والإقليمية من حيث جعلها شمال سيناء تربة خصبة لتجنيد (الجهاديين) المحليين ومن مختلف أصقاع الأرض- توظيف الظاهرة الإرهابية المستحدثة فى سيناء بتصاعد مطرد منذ العام 2004.. كى تتخذها أداة لتطويع وابتزاز للقاهرة فى اتجاه ما أعلنته وزيرة إسرائيلية الأسبوع الماضى، عن «الوطن البديل للفلسطينيين فى سيناء، ذلك فيما المعارك دائرة بين كر وفر.. يقع أهالى سيناء فى مجملهم بين مطرقة القوى الأمنية والعسكرية.. وسندان التنظيمات (الجهادية)، إلى أمد غير منظور، إلا أن استهداف الإرهابيين- بدوافع مختلفة- مئات المصلين فى مسجد «الروضة»- بئر العبد- 11/23 الماضى، يدفع الاستراتيجية العسكرية المصرية للدخول فى أشهر حاسمة- بتعبير «الرئيس»- إلا أن الحسم المنتظر يظل متعثراً ما لم يتصد لأنصار إسرائيل فى دوائر غربية- إعلامية وسياسية وبحثية- تتحامل على مصر حين يدينون الضحايا فحسب دون «المسلحين»- بحسب توصيفها للإرهابيين- ذلك فى إطار استثمارهم الظاهرة الإرهابية حتى النهاية لصالح الأهداف الموثقة للمشروع الصهيونى ومساراته الساعية كى تكون إسرائيل دولة مركزية فى الشرق الأوسط.. من واقع دورها الانكشارى فى خدمة القوى الإمبريالية التى تتبدل مواقفها -بشكل ليس غير دائم – حسب مصالحها.. بحيث لا يراهن عليها «غير أحمق»، عوداً على بدء باليهود للتفسير «التروتسكى» فى تاريخ المجازر المسجلة باسمهم- بأقله- حتى بداية أربعينيات القرن الماضى، ذلك لو لم يُتخذ- من خلال السلام- عظة وعبرة.. تحول بين أكفّ قوى الهيمنة والطرق على أبواب سيناء.