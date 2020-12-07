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علوم بورسعيد تضم نقيب العلميين ورئيس محطة مياه الشرب لعضوية مجلسها (منشور)

وذلك فى إطار دعم كليات الجامعة بالكوادر العاملة بالواقع الميدانى والخبرات العلمية
أماني العزازي 7:41 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 7:41 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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وافق مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، على المذكرة المقدمة من عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد أستاذ دكتور مجدي البنا، بتكليف الدكتور كمال النحاس رئيس محطة مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس، والدكتور أحمد قشطة نقيب العلميين بالمحافظة بعضو ية مجلس إدارة كلية العلوم جامعة بورسعيد ولمدة عامين، وذلك فى إطار دعم كليات الجامعة بالكوادر العاملة بالواقع الميدانى والخبرات العلمية.

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يذكر أن جامعة بورسعيد هي إحدى الجامعات الحكومية المصرية، أنشئت بقرار رئيس الجمهورية يوم 24/2/2010 بتحويل فرع جامعة قناة السويس بمدينة بورسعيد إلى جامعة مستقلة، تضم الجامعة إثنى عشرة كلية ما بين نظرية وعلمية، وتخضع جامعة بورسعيد مثل معظم باقي الجامعات المصرية لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، وهو جهاز حكومي يقوم برسم السياسة العامة للتعليم بالجامعات المصرية.

جامعة بورسعيد

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بقلم أماني العزازي

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