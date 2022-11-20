«علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» تسعى لتقديم برنامج دراسي استثماري جديد

كشف الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، بجامعة بنى سويف، عزم الكلية إضافة درجة علمية جديدة باسم «إلكترونيات واتصالات الفضاء»، كبرنامج استثمارى جديد بداية من العام الدراسى المقبل.

وأضاف العميد لـ«المال»، أنه تم تقديم مقترح برنامج «إلكترونيات واتصالات الفضاء»، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد 26 من أكتوبر الماضى.

وأكد «دكتور شلبية» أن المجلس الأعلى للجامعات وافق بشكل مبدئى مقترح تقديم البرنامج الاستثمارى الجديد، وبانتظار إتمام باقى الخطوات، ثم اعتماد قرار وزارة التعليم العالى للبدء فى البرنامج مع بداية العام الدراسى الجديد 2023.

وأوضح أن ذلك البرنامج الاستثمارى يدخل ضمن القطاع الهندسى، مشيرًا أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تمتلك حاليًّا برنامجًا استثماريًّا واحدًا فقط؛ خاص بـعلوم الفضاء التطبيقية للملاحة، وسيتم التخرج من العام الدراسى المقبل.

وذكر أن هناك برنامجًا آخر عام -غير استثماري- متخصص فى علوم الملاحة التطبيقية والفضاء، وأشار إلى أن أول دفعة سوف تتخرج منه العام الدراسى الحالى 2022 – 2023؛ بدرجة بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

بين عميد الكلية، أن مجال تطبيقات الفضاء هو اقتصاد واستثمار فى المقام الأول، إذ إن جميع المشاريع التى تتم فى الفضاء بتكاليف باهظة، سواء إطلاق قمر صناعى أو ما شبه؛ مردودها اقتصادى واستثمارى، عن طريق الشركات التى تنقل البث والقنوات الفضائية، مؤكدًا أهمية تعزيز الهوية المصرية فى هذا المجال، ليكون إدارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة فيما بعد.

وأكد دكتور شلبية، على إلزامية تدخل القانون الدولى للاستخدامات السلمية للفضاء، مشددًا على حرص الكلية لبناء شخصية متكاملة للطالب ومتعددة التخصصات، إذ يكن قادرًا على إدارة مشروع فضائى أو ما يسمى بـ الصناعات المغذية مشاريع الفضاء الضخمة.

وأشار دكتور شلبية إلى أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تهدف إلى تخريج كوادر علمية قادرة على العمل بمنظومة الفضاء العربى والإفريقى والدولى، كما تهدف إلى إنشاء قاعدة علمية متكاملة فى مجالات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، من خلال خطط وبرامج دراسية متطورة ومتميزة مطابقة للمعايير الأكاديمية القياسية وقادرة على تأهيل الخريج المنافس فى مجالات العمل المتخصصة، والتوسع فى المجالات البحثية لخدمة متطلبات المجتمع.

وأكد اهتمام الكلية بتزويد الطلاب بأسس المعرفة والمهارات طبقًا للمعايير الإقليمية، مع وعى كامل لمشكلات المجتمع والبيئة وأخلاقيات المهنة، لافتا إلى أن الكلية تساهم فى إثراء علوم وتكنولوجيات الفضاء وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال الاستشارات المهنية.

وأشار عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، إلى دور الكلية فى تأهيل الطلاب وإعدادهم من خلال حزمة من التعاونات مع جهات كثيرة مختصة بالفضاء أو ذات صلة.

ويذكر أن من أهم اتفاقيات التعاون المبرمة بين الكلية، وغيرها من الجهات الحكومية، بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية؛ ويهدف إلى إنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية بالكلية، لمنح حديثى التخرج التدريب العملى فى مجال الفضاء مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسية لتصميم النظم الإلكترونية والبرمجيات المرتبطة بهما، لمنح الطالب خبرة عملية فى اختبار وتشغيل الأقمار الصناعية.

وأيضًا بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ ويهدف كذلك إلى تدريب الطلاب وإعداد وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة، والتبادل المعرفى من خلال المؤتمرات وورش العمل، بالإضافة إلى التعاون مع دار الإفتاء المصرية؛ بهدف تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين أعضاء هيئة التدريس والخبراء، وتبادل البيانات والمعلومات العلمية ونتائج التجارب من خلال تنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات الدولية وورش العمل.

ذكر دكتور شلبية، بروتوكول التعاون مع المركز الإقليمى لتدريس علوم الفضاء فى شرق آسيا، ومع جامعة جامعة لا سابينزا وهى أكبر جامعة فى روما، والتعاون مع الإنتاج الحربى، وغيرها من الهيئات والجهات.

وأكد أن دور الكلية هو رفع الوعى بشكل عام وزيادة المعرفة فيما يخص مجال الملاحة والفضاء، موضحًا أن الطالب هو من يصنع فرصة العمل؛ وذلك من خلال استثمار قدراته واستيعاب الدورات التدريبية والفرص التى توفرها الكلية له.

واستكمل أن «علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» تُعِد طلابًا قادرين على طرق أبواب مجالات عديدة؛ منها الاتصالات والاستشعار عن بُعد، ووكالات الفضاء والهيئة القومية للاستشعار، وغيرها من الجهات والهيئات المتخصصة.

وأضاف دكتور شلبية أن الكلية تنتهج أسلوبًا تدريجيًّا فى التعلم، تبدأ فى إعطاء المبادئ والأساسيات والمفاهيم المتخصصة للطالب، ثم توفير الفرص والتدريبات داخل مصر وخارجها للاحتكاك بالجهات المختصة فى الفضاء، وتنتهى بالعمل على مشاريع التخرج ثم الدراسات العليا، حيث يكون الطالب قادر على الإبداع والإضافة.

وأوضح أن إعداد الطلاب فى أول دفعة كان قليل نظرًا لنقص المعرفة بالكلية كونها جديدة وغير مسبوقة فى الشرق الأوسط بأكمله، وأشار إلى أن العدد أخذ يتزايد عاما تلو الآخر مع زيادة المعرفة بمجالات الكلية.

وذكر أن الكلية تطلب 50 طالبًا، وفى المقابل يتقدم أكثر من 300؛ وأشار إلى أن الأعداد بدأت تتراجع مؤخرًا، وذلك بسبب ظهور الجامعات الأهلية على نطاق واسع فى مجالات مختلفة ببرامج متخصصة.

وأضاف أن جامعة بنى سويف بدأت فى مشروع يسمى بـ science park فى مجمع الـ 320 فدانًا، إذ أخذت قرار بناء كل من الكليات التالية: «علوم وعلوم الأرض وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء»، فيما يطلق عليه «المثلث العلمى» ومترقب الانتهاء خلال عام أو عامين تقريبًا.