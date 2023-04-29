«علوم البحار» ينتهي من إعداد «علائق سمكية» محلية الصنع تساهم في نمو الأسماك بنسبة 80%

انتهت شعبة «تربية الأحياء المائية» التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، من إعداد علائق سمكية من خامات محلية بتكلفة منخفضة وصديقة للبيئة بديلة عن الخامات المستوردة من الخارج بالدولار للبدء في إنتاجها أعلاف للأسماك خلال الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات الدكتور حسام عيسي رئيس الشعبة لـ«المال».

يشار إلى أن العلائق السمكية تستخدم فى حالة الاستزراع السمكى المكثف ونصف المكثف بحيث تحتوى على جميع العناصر الغذائية اللازمة لنمو الأسماك من بروتين، ودهون، وكربوهيدرات، إذ يعد البروتين الوحدة البنائية الأساسية لجسم السمكة بينما تعتبر الدهون والكربوهيدرات المصدر الأساسى للطاقة فى الغذاء.

قال الدكتور حسام عيسى رئيس الشعبة، إن إعداد العلائق من الخامات محلية الصنع يساعد على خفض أسعار الأعلاف في مصر عن طريق استبدال الخامات المستوردة بمكونات محلية الصنع، لافتا إلى أن الشعبة بصدد تجربة تلك العلائق على الأسماك المستزرعة في مزارع المعهد التجريبية في منطقة «المكس» بالإسكندرية.

وأضاف «عيسى» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المعهد يمتلك مصنعا تجربيا لإعداد علائق الأسماك والجمبري بمختلف أنواعها إذ إنه جار تصنيع هذه العلائق واختبارها كتغذية رئيسية للأسماك المستزرعة بمزارع الماكس، لافتا إلى أن العلائق تساهم في نمو الأسماك بنسبة حوالي 80% مقارنة بالعلائق المتواجدة في الأسواق المحلية الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه من المزمع الانتهاء من التجارب والاختبارات اللازمة للعلائق خلال 3 أشهر المقبلة، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من التجارب يتم بيع حق إنتاج العلائق لكبرى الشركات الاستثمارية المتخصصة في إنتاج علائق الأسماك.

وتحتل مصر مكانة كبيرة بالمنطقة فى مجال الاستزراع السمكي، إذ تتصدر المرتبة الأولى بين دول أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالى 1.8 مليون طن.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنتاج السمكى فى مصر بنسبة %79.7، يليها البحيرات بنسبة %10.8.

ويأتي إنتاج الأسماك من المياه البحرية بنحو %4.9 وفى المياه العذبة بـ %3.8 نهاية بحقول الأرز بنسبة %0.8 من إجمالي الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.