«علم الدين» للكيماويات تستهدف 1.5 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2024

تستهدف شركة علم الدين لصناعة الكيماويات زيادة مبيعاتها فى السوقين المحلية والتصديرية بنسبة تقترب من 50%، لتصل إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل نحو مليار حققتها الشركة نهاية 2021.

وتعمل شركة «علم الدين للكيماويات» فى مجال صناعة الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل، بإجمالى استثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، وتطرح منتجاتها للسوق المحلية والتصدير، وأهمها بالقارة السمراء.

كشف محمود علم الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات، لـ«المال»، أن خطة الزيادة المرتقبة فى حجم المبيعات تعتمد على عدة محاور،

من بينها تكثيف الصادرات إلى العديد من الأسواق، والاستفادة من الارتفاع الحالى فى أسعار الدولار أمام العملة المحلية،

موضحًا أن الصادرات تمثل نحو 40% من إجمالى إيرادات الشركة، إذ سجلت نحو 400 مليون جنيه العام الماضى.

وأشار إلى أن المحور الآخر يشمل طرح بعض المنتجات الجديدة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المستهلكين، وزيادة قاعدة الوكلاء والتجار المتعاملين مع الشركة على مستوى المحافظات.

وفيما يخص توسعات الشركة بشأن التصنيع وزيادة الإنتاج، كشف «علم الدين» عن توسعات جديدة أجرتها الشركة مؤخرًا،

رئيس مجلس الإدارة: تدشين مصنع جديد لإنتاج منظفات «البودرة»

وشملت تدشين مصنع جديد لإنتاج منظفات «البودرة» بالمنطقة الصناعية ببورسعيد على مساحة 58 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية بلغت 400 مليون جنيه.

وأوضح أن المصنع يضم 4 خطوط إنتاج، ويوفر فرصًا لنحو 300 عامل مباشر و600 غير مباشر، كمرحلة أولى، وسيعمل وفق أحدث النظم والإمكانيات التكنولوجية.

وقال إن التوسعات الأخيرة التى أجرتها «علم الدين»، هدفها زيادة الطاقة الإنتاجية، خاصة مع نمو الطلب الخارجى والمحلى على منتجات الشركة.

ونوه «علم الدين» بأن الشركة بصدد إغراق السوق بأحد منتجاتها من الصابون خلال نهاية العام الحالى 2022، حيث طرحت 500 طن خلال يونيو الماضى.