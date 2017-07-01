علماء مصر تستطيع بالتاء المربوطة في جولة بمجمع الأديان

ولاء البري زار وفد من خبيرات وعلماء مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، ضمن جولة سياحية لهم بالقاهرة، على هامش مشاركتهن في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، الذي يُعقد على مدار يومي 2 و3 يوليو بفندق الماسة. وتفقدت المشاركات في المؤتمر المعبد اليهودي، والكنيسة المعل

ولاء البري

زار وفد من خبيرات وعلماء مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، ضمن جولة سياحية لهم بالقاهرة، على هامش مشاركتهن في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، الذي يُعقد على مدار يومي 2 و3 يوليو بفندق الماسة.





وتفقدت المشاركات في المؤتمر المعبد اليهودي، والكنيسة المعلّقة، كما زاروا حارة القديس جرجس، والآثار المسيحية بمنطقة مصر القديمة.

وخلال الجولة السياحية استمع المشاركات في المؤتمر لتاريخ كنيسة مارجرجس، والكنيسة المعلقة.