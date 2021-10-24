علماء : فوائد إعطاء الأطفال لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكورونا تفوق مخاطره

قال مصنعو اللقاح إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7 % ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

قال علماء في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن الفوائد المحتملة لإعطاء لقاح فايزر/ بيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما تفوق بشكل واضح مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مصنعو اللقاح إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7 % ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

ووردت هذه التفاصيل في وثائق موجزة نُشرت قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خبراء خارجيين من المقرر أن تصوت بعد غد الثلاثاء على ما إذا كانت ستوصي إدارة الأغذية والعقاقير بترخيص اللقاح للفئة العمرية الصغيرة.

وإذا سمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح “فايزر/بيونتيك” فسيكون أول لقاح لـ “كوفيد-19” لهذه الفئة العمرية ويمكن أن يكون اللقاح متاحا في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 243.3 مليون حتى صباح اليوم الأحد، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 6.8 مليار جرعة.

أول دراسة تكشف مدى فاعلية الجرعة الثالثة للقاح فايزر، أظهرت دراسة جديدة صدرت الخميس، أن الجرعة التعزيزية من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19، تزيد مناعة الجسم بمقدار 95.6%.

وقالت الشركتان، إن الدراسة التي شارك فيها أكثر من 10000 مشترك أعمارهم تزيد على 16 عامًا، هي أول تجربة تبحث في الجرعات التعزيزية وفعاليتها.

وأشارت شركتا فايزر-بيونتيك إلى أن الدارسة أجريت في الوقت الذي كان متحور دلتا هو السلاسة السائدة في الولايات المتحدة.

وتلقى المشاركون في الدراسة الجرعات التعزيزية بعد نحو 11 شهرًا من تلقيهم جرعة اللقاح الثانية، وبعد أخذهم لها تم رصد إصابة خمس أشخاص بفيروس كورونا، مما يعني أن معدل فعالية الجرعة الثالثة في الوقاية من الفيروس زادت نسبتها على 95%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، إن هذه “النتائج تقدم دليلًا إضافيًا على فوائد المُعززات في ظل المساعي إلى حماية الناس جيدًا من المرض”.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 243 مليونا و 337 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 943 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 785 جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.