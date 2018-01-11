علماء فلك يرصدون انفجارات كونية في عمق الفضاء

وكالات: رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية. وأوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتم

وكالات:

رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية.

وأوردت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتمام فى الكون.

ويعتقد العلماء أن تلك الانفجارات من الطاقة تأتى من بيئة متطرفة جدا فى الكون، ويعتقد أن مثل هذه الحالات التى تتشكل حول الثقوب السوداء، على الرغم من أنه يمكن أن يكون نتيجة لظروف فلكية غريبة أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الإشارات يبدو أنها تأتى من مكان ما به مجالات المغناطيسية قوية ونادرة جدا، ويعتقد أن مثل هذا الوضع هو نتيجة لكونه فى المنطقة حول ثقب أسود، مضيفة أن هذه الإشارات كانت واضحة بشكل لا يصدق مما يجعلها الأكثر موثوقية للباحثين للدراسة.

ومن خلال النظر بشكل مكثف فى الانفجارات التى تشبه الرشقات، باستخدام تلسكوب المرصد أريسيبو الضخم، كان العلماء قادرين على فهم كيفية الحصول على الرسالة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وضوح الإشارات القادمة يمكن الاعتماد عليها حيث تم رصد أكثر من 200 انفجار من نفس المصدر، يبدو أنه يأتى من مجرة ​​قزمة والتى تبعد حوالى 3 مليارات سنة ضوئية عن الأرض.

ويأمل العلماء أن يتم بذل المزيد من العمل لاستكشاف الانفجارات ومحاولة فهم كيف يمكن لهذا النجم أن يطلق مقدارا من الطاقة على طول الطريق من خلال الكون بحيث يمكن أن يصل إلينا.