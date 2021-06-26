علماء : سلالة المتحور دلتا كوفيد- 19 بدأت تسود في جنوب أفريقيا

قال علماء في جنوب أفريقيا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن سلالة المتحور دلتا كوفيد- 19 المكتشفة في الهند هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد على ما يبدو.

انتشار المتحور دلتا كوفيد- 19

وجنوب أفريقيا هي أكثر دول القارة الأفريقية تضررًا من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بكوفيد- 19.

وتواجه البلاد “موجة ثالثة” من العدوى، حيث سجلت أكثر من 18 ألف حالة جديدة، أمس الجمعة.

وقالت مامولوكو كوباي- نجوباني، القائمة بأعمال وزير الصحة، خلال المؤتمر، إن ذروة الموجة الثالثة ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير.

ومقابل هذا، يتسم توزيع التطعيمات في البلاد بالبطء، إذ لم يحصل عليها سوى 2.7 مليون شخص، من بين 60 مليون نسمة، هم تعداد جنوب أفريقيا.

الموجة الثانية من فيروس كورونا في البلاد تجيء بسبب سلالة بيتا التي تم رصدها لأول مرة محليًّا، لكن متحور دلتا يبدو أنه يقود الإصابات الجديدة حاليًّا، بحسب المتخصصين.

وقال بروفيسور تليو دي أوليفيرا من جامعة كوازولو- ناتال، في مؤتمر صحفي: “لا ينتشر متحور جديد فقط، لكن يبدو أنه بدأ الهيمنة على الإصابات في جنوب أفريقيا”.

وتابع: “لقد ساد بشكل كامل”، مضيفًا أن متحور دلتا أكثر عدوى، مقارنة بمتحور بيتا.

وأكد بيان حكومي أن سلسلة من الاجتماعات ستعقد يومي السبت والأحد؛ لدراسة اتخاذ تدابير لموجهة متحور دلتا والصعود الحالي في الإصابات.