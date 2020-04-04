علماء: دواء ضد القمل قد يشفي من «كورونا» خلال 48 ساعة

جرعة واحدة من عقار "إيفرمكتين" قادرة على إيقاف نمو فيروس كورونا

يرى علماء أستراليون أن دواء مضاد للطفيليات ويستخدم لعلاج قمل الرأس، قد يكون قادرا على علاج فيروس كورونا المستجد في غضون 48 ساعة.

وبحسب “سبوتنيك” نقلا عن صحيفة “صنداي مورنينغ هيرالد” الأسترالية، فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة موناش في ملبورن أن جرعة واحدة من عقار “إيفرمكتين”، قادرة على إيقاف نمو فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة كايلي واغستاف: “وجدنا أن جرعة واحدة من الدواء قادرة على إزالة جميع المواد الوراثية للفيروس بشكل فعال خلال يومين”.

ومن المرجح أن يكون الدواء قادرا على علاج مرض “كوفيد – 19″، عن طريق تثبيط قدرة الخلايا المضيفة.

ويسعى العلماء فيما يلي إلى تحديد الجرعة الصحيحة من الدواء، للتأكد من عدم خطورته على البشر.

وأضافت واغستاف “يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتوفر اللقاح على نطاق واسع”، ويتوقع العلماء أن الأمر قد يستغرق شهرا على الأقل قبل البدء بالتجارب البشرية.

“إيفرمكتين” هو دواء مضاد للطفيليات معتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير، وقد ثبتت فعاليته ضد فيروسات نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عالميا، بلغ مليون و130 ألف و114، كما وصل عدد الوفيات إلى 60 ألف 114 حالة.