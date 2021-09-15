علماء: الجرعات المعززة من لقاح فايزر ربما تكون غير مطلوبة

لم يتم بعد إثبات عدم تدهور فاعلية اللقاح ولا الاحتياج للجرعات المعززة.

قال علماء بوكالة الأغذية والدواء الأمريكية إن تقديم جرعة ثالثة معززة من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 يولد استجابة مناعية أعلى لدى المتلقين، لكنهم امتنعوا عن القول بإنها مطلوبة على نطاق واسع.

مدى أهمية الجرعات المعززة من لقاح فايزر

ووفقا لوكالة رويترز، قال أعضاء الوكالة الأمريكية في بيان نشر اليوم الأربعاء إن لقاح كومرنتي الذي طورته شركة فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية استوفى الشروط الموضوعة سلفا من قبل الجهات التنظيمية لإثبات أن الجرعة تولد استجابة مناعية.

وأضافت الوكالة أنه لم يتم بعد إثبات عدم تدهور فاعلية اللقاح ولا الاحتياج للجرعات المعززة.

وتابعت:” افترضت بعض الدراسات تراجع فاعلية لقاح كومرنتي بمرور الوقت في الحد من الأعراض أو مقاومة متحور دلتا، مقابل عدم افتراضها من قبل دراسات أخرى.”

” لكن مجمل البيانات تشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 المرخصة أو المصرح بها لا تزال قادرة على توفير الحماية من أعراض كوفيد-19 الحادة والوفاة في الولايات المتحدة.”

نشرت الوكالة الوثيقة الأربعاء من أجل دراستها بواسطة لجنة مشكلة من علماء من الخارج سيجتمعون الجمعة للتصويت على التوصية بتصديق المشرعين الأمريكيين على جولة إضافية من الجرعات المعززة من عدمه.

وقالت فايزر في وثيقة خصصتها لعرضها على الاجتماع إن الجهات التنظيمية الأمريكية يجب أن تصدق على الجرعات المعززة من لقاحها لمدة ستة أشهر بعد الجرعة الثانية بسبب تبدد الفاعلية بمرور الوقت.

وقالت فايزر إن البيانات المستقاة من تجاربها الإكلينكية أظهرت أن فاعلية اللقاح تتبدد بنسبة 6% كل شهرين بعد الجرعة الثانية.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى تزايد وقوع قفزة في حالات كوفيد-19 في تلك التجارب عند الأشخاص الذين تلقوا الجرعات في وقت أبكر.

استجابة مناعية أفضل

وأشارت الشركة أيضا إلى البيانات الواقعية القادمة من إسرائيل والولايات المتحدة التي أظهرت تدهور فاعلية اللقاح.

وقالت الشركة الأمريكية أيضا إن الجرعة الثالثة تولد استجابة مناعية أفضل مقارنة بالجرعة الثانية.

وأشارت أيضا إلى أن بيانات برنامج الجرعات المعززة الذي بدأ في إسرائيل أثبت أن الجرعة الثالثة تستعيد مستويات الحماية المرتفعة من الفيروس.

ودعا الرئيس جو بايدن إلى توزيع لقاحات إضافية أملا في كبح جماح تصاعد حالات الحجز في المستشفيات والوفيات الناجمة عن الإصابة بمتحور دلتا واسع الانتشار.

وحدد بايدن يوم 20 سبتمبر كمستهدف لبدء توزيع 100 مليون جرعة معززة في الولايات المتحدة.

لكنه لم يتضح بعد لدى كثير العلماء عما إذا كانت الجرعات الإضافية ضرورة على نطاق واسع.

وبدأت بعض دول العالم في تدشين حملات للتطعيم بجرعات معززة مضادة لكوفي-19.

وسمحت الولايات المتحدة بتقديم جرعات إضافية للأشخاص الذين يعانون من خلل في نظامهم المناعي الشهر الماضي.