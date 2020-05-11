علماء الإمارات: رصدنا 70 طفرة جينية في سلالات كورونا.. بعضها لم يذكر عالميا

رصدت الإمارات 70 طفرة جينية في سلالات فيروس كورونا المستجد، بعد دراسة أجرتها على عينات من عشرات المرضى المصابين بالفيروس على أراضيها.

وأكد الدكتور علوي الشيخ عضو مجلس علماء الإمارات، خلال إحاطة إعلامية، إن تلك الطفرات الجينية بينها 17 لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً.

وقال علوي الشيخ الذي يشغل منصب علي عميد كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية، إن الدراسة التي أجرتها الإمارات مكنتها من فهم أكبر لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن تلك الطفرات تم رصدها بعد دراسة للتسلسل الجيني الكامل لـ 240 مصابا بكورونا، ومن خلال تسجيل التسلسل الجيني الكامل لـ 25 مريضاً من حالات الإصابة الأولى في مستشفيات الإمارات.

وقال إن الدراسة أظهرت استيلاء الفيروس على خلايا الإنسان ليحولها إلى مصنع لإنتاج الملايين من الفيروسات.

وأوضح: “يحدث على إثر ذلك تطورات بسيطة في التسلسل الجيني في الفيروس، وتتطور إلى سلالات جديدة”.

ويبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الإمارات أكثر من 18 ألف حالة، بينها نحو 4800 حالة شفاء و198 وفاة.

ويعني هذا أن نسبة الوفيات بكورونا في الإمارات تتخطى 1% بقليل وهي واحدة من أدنى مستويات الوفاة في العالم.

والإمارات هي أيضا واحدة من أكثر دول العالم في إجراء اختبارات كورونا مقارنة بتعداد السكان.