علماء اجتماع: العرب يحاربون الثقافة

علي راشدشهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب أمس الجمعة ندوة بعنوان: "القوى الناعمة ورؤية النخبة المصرية" ضمن أنشطة المحور الرئيسى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب،أدارتها لميس عبد القادر فهمى.وقال الدكتور أيمن بكر أستاذ النقد والأدب بجامعة الخليج، إن القوى الناعمة بشكل عام تتمثل فى القدر

علي راشد

شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب أمس الجمعة ندوة بعنوان: “القوى الناعمة ورؤية النخبة المصرية” ضمن أنشطة المحور الرئيسى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب،أدارتها لميس عبد القادر فهمى.

وقال الدكتور أيمن بكر أستاذ النقد والأدب بجامعة الخليج، إن القوى الناعمة بشكل عام تتمثل فى القدرة على التأثير على الآخرين حتى ينصاعوا لرغابتهم، وهى لا تتحقق إلا بوسائل ثلاث، إما بالعنف أو الإقناع أو الترغيب بالمال.

وأكد أن دول الشرق الأوسط لم تنجح فى استخدام مصادر القوى الناعمة، نظرا لأنها تتعامل معها بمفهوم الدعاية فقط، فضلا عن أن المجتمعات الشرقية لا توجد لديها جاذبية فى منظومتها الأخلاقية والاجتماعية والسياسية مثلما يوجد لدى الدول الأوروبية، وهذا ما يجعل دول أوروبا لها جاذبية وتأثير من خلال هذه المنظومة من القوى الناعمة، وفى عالمنا العربى للأسف نحارب مصادر قوتنا الناعمة، وعلى رأسها الثقافة.

وأضاف أن الثقافة العربية تقف عند مفهوم الدعاية السياسية على أنه المرادف الوحيد لمفهوم القوى الناعمة، وهذا من وجهة نظرى غير صحيح، وهو ما يؤكد فكرة أن لدينا التباسا فى مفهوم القوى الناعمة ، فليس صحيحا على الإطلاق أن القوى الناعمة تتمثل فقط فى الفن والثقافة والسياحة.

وأشار إلى أن النظم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية وتأثير الجيش ما لم يدخل فى حرب، كلها أيضا تعتبر من مصادر القوى الناعمة، فاستخدام القوى الناعمة لا ينفصل أبدا عن تبنى استراتيجيات لتطويرها.

وقال محمود عبد لله أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن القوى الناعمة دائما ما تتركز فى يد عدد محدود من أعضاء المجتمع الفاعلين فى المجالات المختلفة، وهم من يطلق عليهم النخبة.

وأضاف أن مؤشرات القوى الناعمة تلفت إلى أن الصين واليابان من أكثر الدول حول العالم المتقدمة كثيرا فى مؤشرات عدة باستثناء وحيد وهو أسلوب الحكم.

وأوضح أن مفهوم القوى الناعمة لدى النخبة المصرية يركز فقط على الثقافة والآداب والفنون، لدرجة أن البعض تعامل مع الثقافة على أنها أحد روافد القوى الناعمة، وهذا الأمر غير دقيق على الإطلاق خاصة أن هناك عوامل أخرى للقوى الناعمة قد تبعد كثيرًا عن مجالات الثقافة والفنون والآداب.

وأشار إلى أن هناك مفهومًا شائعا بأن القوى الناعمة مرتبطة فقط بالدولة، إلا أنه خاطىء، لاسيما أن هناك شركات ومؤسسات خاصة فى الوقت الحالى تعتبر مصدر قوى ناعمة، وهذا ما يتضح على سبيل المثال فى صناعة الأطفال، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية صنعت عروسة شهيرة على مستوى العالم وهى العروسة “باربى” والتى تتسم بصفات خاصة بالطبقة الوسطى الأمريكية.

وتابع: إن النخبة فى مصر تحتاج إلى أن تراجع مفهومها بالنسبة للقوى الناعمة، لأننا بحاجة لتصحيح فهم المثقفين أن القوى الناعمة مرتبطة فقط بالثقافة.