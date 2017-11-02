علماء آثار يعلنون اكتشاف تجويف غامض في الهرم الأكبر

إعداد– عبد الغفور أحمد محسنأعلن علماء آثار اكتشاف "تجويف كبير وغامض" داخل الهرم الأكبر في الجيزة بعد تصويره باستخدام تقنية الأشعة الكونية.وبحسب تقرير لرويترز من واشنطن، فإن العلماء قالوا إنهم لا يعلمون حتى الآن الغرض من هذا "الفراغ" داخل هيكل الهرم، ولم يتوصلوا بعد إلى محتوياته، ولا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





أعلن علماء آثار اكتشاف “تجويف كبير وغامض” داخل الهرم الأكبر في الجيزة بعد تصويره باستخدام تقنية الأشعة الكونية.

وبحسب تقرير لرويترز من واشنطن، فإن العلماء قالوا إنهم لا يعلمون حتى الآن الغرض من هذا “الفراغ” داخل هيكل الهرم، ولم يتوصلوا بعد إلى محتوياته، ولا رصدوا أبعاده بشكل دقيق.

وقال العلماء إنهم استخدموا تقنية تصوير تسمى “مون توموجرافي” لتركيز البحث في الهرم من الداخل، وهي تقنية تعتمد على اختراق الأجسام الصلبة بعمق.

وأضافوا أن التجويف المكتشف بطول 30 مترًا على الأقل، ويقع فوق مدخل بطول 47 مترًا، وأوضحوا أنه أكبر هيكل داخلي تم اكتشافه في الهرم منذ القرن التاسع عشر.