«علشان محدش يغلط تاني».. النقل تعلن عقوبات مسئولي قطار 948 بعد التجاوز بحق مجند

بعد التجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم انتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للآئحة نظام العاملين بالهئية كالتالي :-

1- تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادي – رئيس القطار بخصم أجر 50 يوماً ( خمسون يوماً ) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بإرتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

2. تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية الازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي.

وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداءا لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وقال وزير النقل كامل الوزير ، في مداخلة مع برنامج حقائق وأسرار الذي يقدمه النائب مصطفى بكري على قناة صدى البلد، إن العقوبات جاءت شديدة «علشان ماحدش يغلط تاني».

وجدد الوزير اعتذاره عن ما بدر من كمسارية القطار بحق فرد القوات المسلحة مؤكدا اعتزازه بما تقوم به القوات المسلحة وجميع أفرادها من أجل مصر، وقال إنه سيذهب للاعتذار شخصيا للمجند.

كان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة قد علق على واقعة تجاوز أحد العاملين في وزارة النقل “كمسري قطار” خلال إحدى الرحلات، في حق أحد أفراد القوات المسلحة، كما أشاد بالسيدة التي أصرت على إنهاء الأزمة ودفع ثمن تذكرة الركوب.

وقال المتحدث في بيان اليوم الخميس: “تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم”.