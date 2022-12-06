علا حسين خلفا لحسني مشرف في عضوية الاتحاد الدولي للتأمين البحري

أعلن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI أسماء الفائزين بعضوية اللجان الفنية التابعة للاتحاد الدولى للتأمين البحرى، وحصلت علا حسين (مدير أول البحرى بشركة أليانز مصر) على عضوية لجنة البضائع ممثلا عن السوق المصرية خلفا لحسني مشرف (مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة الدلتا للتأمين) الذي استمر فى عضوية اللجنة لأكثر من مدة.

خبرات علا حسين في مجال التأمين البحري

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أن علا لديها خبرة تزيد عن 20 عاما في مجال التأمين البحري بشركتي AIG واليانز للتأمين، كما أنها عضو باللجنة العامة للتأمين البحري بالاتحاد المصري للتأمين لدورتين متتاليتين.

عضوية مصر في الاتحاد الدولي للتأمين البحري

وأوضح الاتحاد أن مصر تتمتع باستمرار عضوية لجنتين آخريين من لجان الاتحاد الدولى للتأمين البحرى وهما لجنة منع الخسائر بعضوية محمد حسن (العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين) ولجنة التشريعات والمسئوليات بعضوية نظمى حسين (الرئيس التنفيذى لقطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين).

حسنى مشرف (مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة الدلتا للتأمين)

وقدم الاتحاد بهذه المناسبة للتقدم الشكر والتقدير لحسني مشرف لعضويته الفاعلة باللجنة خلال الفترة السابقة، متمنيا لعلا حسين التوفيق والسداد لما فيه صالح صناعة التأمين المصري.