علا الفارس لرامز: عمرى ما تخيلت أكون ضحية ليك

أحمد الدسوقى ظهرت الإعلامية علا الفارس فى برنامج رامز تحت الأرض فى سادس حلقات برنامج المقالب الأشهر فى رمضان. وبدأت الحلقة بالحديث مع نيشان فى برنامجه واحة نيشان ثم انطلقت الإعلامية المعروفة فى الصحراء لتصوير برومو الحلقة. وأطلقت الصحيات أثناء سير السيارة، وبعد أن انغرست قفزت منها فى الرمال المتح

أحمد الدسوقى ظهرت الإعلامية علا الفارس فى برنامج رامز تحت الأرض فى سادس حلقات برنامج المقالب الأشهر فى رمضان. وبدأت الحلقة بالحديث مع نيشان فى برنامجه واحة نيشان ثم انطلقت الإعلامية المعروفة فى الصحراء لتصوير برومو الحلقة. وأطلقت الصحيات أثناء سير السيارة، وبعد أن انغرست قفزت منها فى الرمال المتحركة. وبعد أن ظهر رامز فى زى السحلية طالبت الجميع بإنقاذها، وبعد أن كشف عن وجهه قالت: “عمرى ما تخيلت أكون ضحية لرامز “كما أبدت إعجابها الكبير بكل شيء فى البرنامج”.