علاوي لعبدالعال: العراق يتطلع للاستفادة من تجربة مصر فى الانتخابات

حضر اللقاء من مجلس النواب المصرى سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة، والنائب كريم درويش وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائب أحمد إمبابى وكيل لجنة الشئون العربية.

تناول اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد أياد علاوى أهمية المشروعات المشتركة ذات المنافع المتبادلة لكلا البلدين، إضافة إلى الزيارت المتبادلة لتنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، وأشار إلى تطلع العراق إلى الاستفادة من التجربة المصرية العريقة فى مجال الانتخابات.

من جانبه، أكد الدكتور على عبدالعال على اعتزاز وتقدير الجانب المصرى لهذه الزيارة المهمة، وأكد حرص مصر على تطوير العلاقات مع العراق، سواء فى المجال الاقتصادى أو السياحى أو الاستثمارات المشتركة.

كما أكد ترحيب واستعداد مجلس النواب المصرى للتعاون مع الجانب العراقى فى كل ما يحتاجه فيما يتعلق بتجربة الانتخابات البرلمانية.

كما أعرب عن أهمية تشيكل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين لتكون نواة لتطوير التعاون الثنائى خاصة على الصعيد البرلمانى.

على صعيد آخر، تطرقت المباحثات إلى تطورات الوضع الداخلى فى العراق، لاسيما فى ضوء المعركة الجارية ضد تنظيم داعش، حيث أكد اأياد علاوى أن الانتصار العسكرى على داعش يجب أن يتبعه انتصار سياسى بتعميق الوحدة الوطينة وتحقيق المصالحة السياسية.

وبدوره أكد الدكتور على عبدالعال أن قوة العراق تكمن فى الالتفاف حول فكرة المواطنة ونبذ الطائفية بجميع أشكالها.