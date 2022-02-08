سيــارات

علامة «Forthing» تستعد لطرح طرازاتها فى مصر من خلال وكيل جديد

التابعة لمجموعة «دونج فينج» الصينية
أحمد عوض 9:46 ص, الثلاثاء, 8 فبراير 22 9:46 ص, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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تستعد علامة «Forthing» التابعة لمجموعة «دونج فينج» لطرح طرازاتها فى السوق المحلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ وذلك بعدما اعتمدت الشركة الصينية وكيلا لها فى مصر.

ووكيل علامة  «Forthing» هى شركة جديدة تماماً تدخل السوق عبر طرح طرازات تلك الماركة وتسويقها محلياً دون سابقة اعمال لها فى هذا المجال، إلا أن هناك أنباء تؤكد أن قيادتها ستعتمد على كوادر لها اسماء بارزة فى قطاع السيارات .

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن الوكيل المحلى لعلامة «Forthing» يقوم حاليًا بالتجهيزات الخاصة بصالة العرض الرئيسية التى ستقام بحى القطامية بالقاهرة، على أن يعقبها الإعلان الرسمى عن تقديم طرازات العلامة الصينية داخل السوق المحلية.

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وقالت المصادر لـ«المال»، إن الفترة الماضية شهدت جولة من المفاوضات بين الشركة الصينية وعدد من رجال الأعمال وسماسرة توكيلات السيارات؛ وذلك بهدف إمكانية اختراق السوق المحلية من خلال تعيين وكيل محلى لها على أن يتولى مهام أعمال الاستيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

وأشارت إلى أن الشركة الصينية اختارت الوكيل المحلى لها فى مصر وفقًا لعدد من المعايير من أبرزها تنفيذ الخطة التسويقية التى تعتمد على تعزيز تواجد ومكانة العلامة الصينية فى مصر ولاسيما العمل على تحقيق مبيعات مرتفعة لها داخل السوق المحلية.

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فى السياق ذاته، أكد أحد موزعى السيارات، أن الوكيل المحلى لعلامة «Forthing» التابعة لمجموعة «دونج فينج» يجرى حاليًا مباحثات مع بعض شركات التوزيع وذلك بهدف تعيين شبكة من الموزعين المعتمدين التى يمكن من خلالها تسويق طرازات العلامة الصينية بشكل جديد، وتنفيذ الخطة التسويقية والمبيعات المستهدفة المتفق عليها مع الشركة الصينية.

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وتابع أن «الوكيل المحلى لـعلامة «Forthing» يخطط لتقديم طرازات العلامة الصينية المنتمية للفئات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» والسيارات متعددة الأغراض  «MPV» – كمرحلة أولى- على أن يعقبها التوسع فى طرح باقى الفئات المختلفة».

وتتوافر عدة طرازات تحمل العلامة التجارية «Dongfeng Forthing»- على الساحة العالمية – من أبرزها «SX6 – T5L – Joyear X5 – S50، وغيرها»؛ التى تنتمى لفئات السيارات الرياضية «SUV» والمتعددة الأغراض «MPV».

 أحمد عوض

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