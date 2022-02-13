سيــارات

علامة «Aeolus» تستعد لطرح طرازاتها فى مصر تحت مظلة «مصر حلوان»

التابعة لمجموعة «دونج فينج الصينية»
أحمد عوض 6:11 ص, الأحد, 13 فبراير 22 6:11 ص, الأحد, 13 فبراير 22

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تستعد علامة «Aeolus» التابعة لمجموعة «دونج فينج» لطرح أحدث طرازاتها فى السوق المحلية خلال الأسابيع االمقبلة؛ وذلك تحت مظلة شركة «مصر حلوان» التى تم اعتمادها من جانب الشركة الصينية لتصبح الوكيل المحلى لها فى مصر.

وشركة «مصر حلوان» تعتبر إحدى توكيلات السيارات الصينية فى مصر، التى تمتلك حقوق توزيع وتسويق سيارات «بيستون» التى تم تقديمها رسميًا خلال الأشهر الماضية.

قالت مصادر مطلعة لـ”المال”، إن الوكيل المحلى لعلامة «Aeolus» يبحث حاليًا مع الجانب الصينى اللمسات النهائية الخاصة بتقديم العلامة الصينية فى مصر من خلال اختيار الطرازات والفئات التى تتناسب مع متطلبات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت المصادر أن علامة «Aeolus الصينية» اتجهت لتعيين وكيل لها فى مصر ليتولى مهام تنفيذ الخطط التسويقية التى ترتكز على الانتشار وتعزيز مكانة العلامة الصينية داخل السوق المحلية، بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

وأشارت إلى أن الشركة الصينية تولى اهتمامها بالتوسع داخل السوق المحلية فى ظل ارتفاع معدلات نمو مبيعات السيارات بمختلف أنواعها ولاسيما الطرازات الصينية التى ارتفعت مبيعاتها لمستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

تابعت: “التوجه العام لدى الشركة الصينية يسير نحو التوسع فى طرح سيارات الركوب المنتمية للفئات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» و”السيدان”، بالإضافة إلى تقديم الطرازات الكهربائية خلال الفترة القليلة المقبلة”.

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كانت شركة «مصر حلوان» أعلنت – فى وقت سابق – عن فتح باب الحجز على سيارات «دونج فينج E70» الكهربائية بأسعار تصل إلى 477.7 ألف جنيه داخل فروعها المعتمدة.

وتوقعت المصادر أن يتم تقديم طرازات العلامة الصينية فى مصر بمجرد الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتجهيز صالة العرض ولا سيما الاتفاق على العامل السعرى للطرازات والفئات التى سيتم تقديمها محليًا.

وتتوافر على الساحة العالمية مجموعة متعددة من طرازات العلامة الصينية «Aeolus» التى تنتمى للفئات الرياضية الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» والسيدان ومن أبرزها «Yixuan car، وYixuan GS Suv، وAX7 Pro، وAX4 Suv، وغيرها».

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بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات فى مصر نموًا بنسبة %25.7، لتصل إلى 290 ألفًا و846 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 231 ألفًا و238 وحدة فى 2020.

وارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى %23.6 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 50 ألفًا و679 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل حصة بلغت %17.9 بإجمالى بيع 30 ألفًا و180 سيارة فى فترة المقارنة.

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بقلم أحمد عوض

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