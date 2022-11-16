علامة يابانية تدرس إعادة الدخول بشاحناتها عبر وكيل جديد

أكدت 3 مصادر لـ«المال» أن إحدى العلامات اليابانية المتخصصة فى إنتاج الشاحنات الثقيلة والمتوسطة تدرس فرص إعادة الدخول فى السوق المحلية عبر وكيل جديد تماما بعدما قررت التخلى عن موردها السابق.

ويتولى الوكيل الجديد أعمال الاستيراد لموديلاتها من الشاحنات اليابانية المنشأ مع تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة من خلال تدشين مراكز جديدة.

وقالت المصادر إن الشركة اليابانية تفاضل حاليا ما بين عدد من الأسماء الموجودة فى السوق فيما رجح البعض أن يكون مورد لتويوتا أحد المرشحين بغرض الاستفادة من خبراتهم فى عمليات البيع والتسويق ، فضلا عن اعتبار تلك العلامة وتويوتا كيان عالمى واحد.

وأضافت أن الشركة اليابانية تسعى لاقتحام سوق السيارات المحلية عبر تقديم الشاحنات المنتمية للفئات المتوسطة الخفيفة «Light Medium Trucks وMedium Trucks» خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها.

فى سياق متصل، أوضحت المصادر أن العلامة التجارية كانت موجودة فى مصر خلال الفترة الماضية إلا أنها لم تقم بتجديد عقودها مع وكيلها السابق لعدم الالتزام بتنفيذ الخطط التسويقية أو جلب الكميات المتفق عليها خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن مبيعات الشاحنات فى مصر سجلت %21 لتصل إلى 29.6 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 37.5 ألف شاحنة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتتواجد 3 علامات تجارية فقط فى قطاع الشاحنات المتوسطة هى «شيفروليه، وميتسوبيشى، وهيونداى»؛ إذ تستحوذ العلامة الأمريكية «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم «Light Medium» بنسبة %88.2 مسجلة نحو 4617 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 4855 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».