علاقات خطرة.. أولى مفاجآت معرض الساقية للكتاب

رحاب صبحىيفتتح معرض الساقية للكتاب دورته السابعة لهذا العام، بلقاء مفتوح مع الدكتور محمد طه، استشارى الطب النفسى ومدرس الطب النفسى بكلية الطب بجامعة المنيا، وصاحب مشروع فكرى جماهيرى لتبسيط المشكلات النفسية وتقديم حلول لها من خلال كتابيه "الخروج عن النص" و"علاقات خطرة"، اللذين حققا نجاحًا جماهيريًّ

رحاب صبحى

يفتتح معرض الساقية للكتاب دورته السابعة لهذا العام، بلقاء مفتوح مع الدكتور محمد طه، استشارى الطب النفسى ومدرس الطب النفسى بكلية الطب بجامعة المنيا، وصاحب مشروع فكرى جماهيرى لتبسيط المشكلات النفسية وتقديم حلول لها من خلال كتابيه “الخروج عن النص” و”علاقات خطرة”، اللذين حققا نجاحًا جماهيريًّا.





يذكر أن فعاليات معرض الساقية للكتاب، تنطلق ابتداء من الاثنين السابع من أغسطس المقبل، وحتى السبت الثانى عشر منه.