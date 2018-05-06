علاج 2200 مواطن في قافلة طبية بكرداسة

بدور إبراهيمنفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، واتحاد عمال مصر، قافلة طبية متنقلة بمركز شباب كومبرة بمركز ومدينة كرداسة، نجهزة بكافة التخصصات الطبية.وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة -في بيان- إن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة، ووزارة الصحة، في تنفيذ قو

بدور إبراهيم

نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، واتحاد عمال مصر، قافلة طبية متنقلة بمركز شباب كومبرة بمركز ومدينة كرداسة، نجهزة بكافة التخصصات الطبية.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة -في بيان- إن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة، ووزارة الصحة، في تنفيذ قوافل طبية بالمناطق الأكثر الاحتياجًا، وذات الكثافات السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة من القوافل.

وأضاف الدالي أن القافلة وقعت الكشف على 2200 مواطن، وقدمت العلاج اللازم لهم، ونقلت بعض الحالات التي تستدعى ذلك إلى المستشفيات.

وأوضح المحافظ أن نشاط القافلة امتد على مدار يومين، للكشف المجانى على المواطنين فى تخصصات: الباطنة، والرمد، والنساء، والجلدية، والمسالك، والعظام، والأطفال، والأنف، والأذن، بالمجان دون تحميل المواطنين أي نفقات.

وأشار إلى تنظيم ندوات تثقيفية لمواطنى كرداسة، حول تجنب أمراض الإنفلونزا، والالتهاب الكبدى، والأيدز، وكيفية رعاية الاطفال، وتنظيم الاسرة والصحة الانجابية.​