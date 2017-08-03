اقتصاد وأسواق

علاج 1.1مليون مصاب بفيروس سى

أحمد صبرى: كشف الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عن الانتهاء من علاج 1.1  مليون شخص مصابا بفيروس "سى" من التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.وأشار - فى تصريحات للصحفين خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة - أن نسبة الاستجابة بلغت 97% وذلك لأدوية السوفالدى، و
3 أغسطس، 2017 3 أغسطس، 2017

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أحمد صبرى: 

كشف الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عن الانتهاء من علاج 1.1  مليون شخص مصابا بفيروس “سى” من التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.

وأشار – فى تصريحات للصحفين خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة – أن نسبة الاستجابة بلغت 97% وذلك لأدوية السوفالدى، والدكلانزا، والأوليسيو، والهارفونى، وهو ماجعل منظمة الصحة العالمية تشييد بالتجربة المصرية فى هذا الشأن .

وأوضح أن “الصحة” قامت برفع عدد مراكز فيروس “سى” لـ 3 أضعاف ،وذلك من 56 مركزا العام الماضي إلى  160 مركزا، وهو ماجعل قوائم الانتظار تنخفض بنسبة كبيرة.

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