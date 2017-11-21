علاج تستحوذ على مستشفى ابن سينا والإسكندرية الدولي

شريف عمر: استحوذت شركة «علاج» الطبية السعودية، على مستشفيى الإسكندرية الدولى، وابن سينا بالمهندسين، كما تتفاوض للاستحواذ على %25 من شركة معامل «تكنو سكان» للأشعة،فى إطار خطة للتوسع بقوة فى مصر. وقالت مصادر مطلعة إن «علاج» أنهت خلال الأيام الماضية الاستحواذ على م

شريف عمر:

استحوذت شركة «علاج» الطبية السعودية، على مستشفيى الإسكندرية الدولى، وابن سينا بالمهندسين، كما تتفاوض للاستحواذ على %25 من شركة معامل «تكنو سكان» للأشعة،فى إطار خطة للتوسع بقوة فى مصر.

وقالت مصادر مطلعة إن «علاج» أنهت خلال الأيام الماضية الاستحواذ على مستشفى الإسكندرية الدولى بمنطقة سموحة، بهدف الانتشار جغرافيا فى السوق، وتم تنفيذ الصفقة على مراحل متعددة بالبورصة.

وشهدت سوق المال خلال الاسابيع الاربعة الاخيرة، تنفيذ عمليات بيع وشراء على مستشفى الإسكندرية الدولى بسوق صفقات نقل الملكية خارج مقصورة البورصة، بنحو 35 مليون جنيه.

وكشفت المصادر أن «علاج» أنهت الاستحواذ على حصة الأغلبية فى مستشفى ابن سينا التخصصى بالمهندسين، وعمدت إلى تغيير الأطقم الإدارية وتطويرها، وإجراء دراسات جدوى لتوسعة المستشفى من خلال زيادة عدد الأسرة، والتى تبلغ 120 سريرا، وإضافة وحدات علاجية جديدة.

يشار إلى أن «علاج»، تأسست عام 1994 فى المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، ونجحت فى اختراق السوق المصرية، قبل ثورة 25 يناير عبر تملك مستشفيات الأمل بالمهندسين، والذى يضم 140 سريرًا واتجهت لشراء أرض مجاورة للمستشفى بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى مستشفى العروبة بمصر الجديدة، والعقاد فى أسيوط.

ونوهت المصادر بأن «علاج» تستكمل الأعمال الإنشائية لتأسيس مستشفى «مشرق» بالدقى والمخطط أن تصل قدرتها الاستيعابية لنحو 340 سريرا، بالإضافة لإنشاء مستشفى العروبة بمصر الجديدة بطاقة 125 سريراً، وفاروس بالإسكندرية، والمخطط استيعابه 200 سرير، بالإضافة لعيادات طبية فى القطامية تضم 100 سرير.

وفى سياق متصل، قالت المصادر إن «علاج» دخلت فى مفاوضات جادة مع أبناء الدكتور الراحل أسامة خليل، مؤسس معامل «تكنو سكان» الشهيرة، للاستحواذ على حصتهم البالغة %25 من رأسمال الشركة.

وأوضحت أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأبدت «علاج» رغبتها فى إنهاء الصفقة قبل نهاية العام الحالى، لاستهدافها اختراق مجال معامل الأشعة.

وتمتلك «تكنو سكان» خبرة تتجاوز 25 عاماً فى مجال الأشعة التشخيصية، ولديها 24 فرعاً تغطى أكثر من 7 محافظات، منها القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية، وفى 2010 استحوذت شركة «جلف كابيتال» للاستثمار المباشر على حصة مؤثرة فى هيكل ملكية «تكنو سكان»، ولاتزال موجودة حتى الآن.

وكانت «المال» قد انفردت مؤخراً بالكشف عن استحواذ المجموعة السعودية على %74 من شركة «كايرو لاب» للتحاليل الطبية، فى صفقة قاربت 36 مليون جنيه، عبر شراء أسهم الدكتور محمد أبو الغار وابنتيه، فى إطار سعيها لاختراق معامل التحاليل المصرية، نظراً لارتفاع معدلات النمو وتزايد الطلب، خاصة مع امتلاك «كايرو لاب» 35 فرعاً.

وأكدت المصادر أن «علاج» مستمرة فى سياساتها التوسعية بقطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية، من خلال الاستحواذ على حصص مؤثرة فى المستشفيات متوسطة الحجم، التى ترغب فى إجراء زيادة رأسمال للتوسع، بالإضافة لأى مراكز تحاليل طبية أو أشعة، فى ظل ارتفاع تنافسية الاستثمار فى المجال بعد تحرير سعر الصرف، بجانب اقتراب الحكومة من تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل.

جدير بالذكر أن «علاج» تملك العديد من المستشفيات والعيادات الطبية ومعامل التحاليل فى السعودية والإمارات وقطر وعمان، البحرين، إثيوبيا، وإيطاليا وإنجلترا والسودان.