علاج تستحوذ على حصة أغلبية فى كايرو كلينك للأطفال

■ مصادر: طرح مناقصتين لإنهاء تجهيزات العروبة والمشرق شريف عمرواصلت مجموعة علاج السعودية الطبية، توسعاتها بالسوق المصرية، بالاستحواذ على حصة أغلبية برأسمال شركة مستشفى كايرو كلينك للأطفال، لتكون ثامن مستشفيات المجموعة فى مصر.وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن كايرو كلينك مستشفى تحت الإنشاء، ك

■ مصادر: طرح مناقصتين لإنهاء تجهيزات العروبة والمشرق

شريف عمر

واصلت مجموعة علاج السعودية الطبية، توسعاتها بالسوق المصرية، بالاستحواذ على حصة أغلبية برأسمال شركة مستشفى كايرو كلينك للأطفال، لتكون ثامن مستشفيات المجموعة فى مصر.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن كايرو كلينك مستشفى تحت الإنشاء، كانت مملوكة لمجموعة من الأطباء، لكنهم تعثروا مالياً، ما دفعهم لعقد شراكة مع «علاج» التى أنهت الاستحواذ على حصة أغلبية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مقابل 9 ملايين جنيه.

وأشارت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن التكلفة الاستثمارية لمستشفى كايرو كلينك للأطفال تقارب 60 مليون جنيه، تتحمل «علاج» تمويل القيمة الأكبر منها، وتسعى لإجراء مناقصة عامة لأعمال الإنشاء والتشطيب اللازمة، تمهيداً لافتتاحها مطلع العام المقبل.

وأكدت المصادر أن المستشفى سيقام على مساحة 3500 متر، بطاقة 100 سرير، ويتخصص بتقديم الخدمات العلاجية للأطفال.

وتمتلك «علاج» بتلك الصفقة، مستشفيات: الأمل المهندسين، ابن سينا بالدقى، العقاد بأسيوط، الإسكندرية الدولى، المشرق، العروبة، وعلاج بمصر الجديدة، إلى جانب كايرو كلينك.

وتأسست «علاج» عام 1994 فى المملكة العربية السعودية، ونجحت فى اختراق السوق المصرية قبل ثورة 25 يناير، عبر شراء مستشفى الأمل بالمهندسين، الذى يضم بعد التطوير والتوسعة 140 سريرًا، ولاحقاً انفردت «المال» بالكشف عن شراء المجموعة حصة أغلبية بمعامل كايرو لاب للتحاليل الطبية، التى تمتلك 35 فرعاً، إلى جانب شراء مستشفى ابن سينا بطاقة 160 سرير، والإسكندرية الدولى المكون من 150 سرير، وإجراء العديد من عمليات التطوير، وزيادة عدد الأسرّة.

فى سياق متصل قالت المصادر، إن المجموعة تستعد لطرح المناقصة العامة لإنهاء تشطيبات وتجهيزات مستشفى العروبة بمصر الجديدة، بآلية تسليم المفتاح، تمهيدأً لافتتاحها فى النصف الثانى من العام الحالى، لافتة إلى أن العروبة سيضم 105 سريراً.

وكانت «المال» قد نشرت شراء علاج مبنى إدارى تحت الإنشاء من شركة النصر للأعمال المدنية، بقيمة 80 مليون جنيه، بهدف تحويله إلى مستشفى تحت مسمى العروبة.

وعلمت «المال» أن علاج مستمرة فى إجراءات تأسيس وتطوير مستشفياتها التابعة فى مصر، ومنها العقاد فى أسيوط، الذى يضم 70 سريراً، ويجرى حالياً توسعته وتطويره لزيادة الأسرة إلى 100 سرير، إلى جانب طرح مناقصة عامة لإنشاء مستشفى المشرق فى الجيزة، بطاقة 300 سرير.

وتمتلك «علاج» العديد من المستشفيات، والعيادات الطبية، ومعامل التحاليل، فى السعودية، والإمارات، وقطر، وعمان، والبحرين، وإثيوبيا، وإيطاليا، وإنجلترا، والسودان، وتسعى لإنشاء منظومة رعاية صحية متكاملة بالسوق المحلية، من خلال تملك مستشفيات ومراكز علاجية، ومعامل تحاليل، لتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمرضى.

ويشهد قطاع الرعاية الصحية زخماً استثمارياً فى مصر، بعد إقرار البرلمان قانون التأمين الصحى الشامل، مؤخراً.