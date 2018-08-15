«علاج» تتفاوض لشراء حصة «جلف كابيتال» بتكنوسكان

■ مصادر: مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة تزيد فرص إنهاء صفقة فندق سياج المال – خاص: تتفاوض مجموعة علاج الطبية السعودية لشراء حصة شركة جلف كابيتال للاستثمار المباشر، والبالغة %75 من رأسمال شركة معامل تكنوسكان للأشعة.وقالت مصادر مقربة من الصفقة إن «علاج» تسعى لشراء

■ مصادر: مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة تزيد فرص إنهاء صفقة فندق سياج





المال – خاص:



تتفاوض مجموعة علاج الطبية السعودية لشراء حصة شركة جلف كابيتال للاستثمار المباشر، والبالغة %75 من رأسمال شركة معامل تكنوسكان للأشعة.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة إن «علاج» تسعى لشراء حصة جلف كابيتال، فى ظل رغبة الأخيرة فى التخارج من شركة معامل الأشعة الشهيرة، بجانب سعى «علاج» إلى امتلاك ذراع فى مجال الأشعة، يضاف إلى المستشفيات ومعامل التحاليل التابعة لها.

وتأسست «تكنوسكان« عام 1995، وتعمل بمجال الأشعة التشخيصية، ولديها أكثر من 24 فرعاً فى أكثر من 7 محافظات، ويتوزع هيكل ملكيتها ما بين %75 لجلف كابيتال، والباقى لورثة الراحل د.أسامة خليل مؤسس الشركة.

ولفتت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن المفاوضات بين الطرفين فى مرحلة متقدمة، ومن المتوقع إتمامها والاتفاق على جميع البنود خلال الربع الأخير من العام الحالى، تليها محاولات أخرى من «علاج» لشراء الحصة المتبقية والمملوكة لورثة د.أسامة خليل.

وكانت «جلف كابيتال« قد استحوذت على %75 من رأسمال تكنوسكان عام 2010، فى إطار اهتمامها بالاستثمار فى أكبر سوق للرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، ووفقًا لبيان صحفى للأولى، فأنها تدير حالياً أصولاً بقيمة 4 مليارات دولار، من خلال 10 صناديق وأدوات استثمارية، ويقع مقرها الرئيسى فى أبوظبي.

وتأسست «علاج« عام 1994 فى السعودية، ونجحت فى اختراق السوق المصرية قبل ثورة يناير، عبر شراء مستشفى الأمل بالمهندسين، ولاحقاً انفردت «المال» بالكشف عن شراء المجموعة حصة أغلبية بمعامل كايرو لاب للتحاليل الطبية، التى تمتلك 35 فرعاً، إلى جانب شراء مستشفى ابن سينا، والإسكندرية الدولى.

وحالياً تمتلك «علاج» نحو 8 مستشفيات فى مصر، هى الأمل بالمهندسين، ابن سينا بالدقى، العقاد بأسيوط، الإسكندرية الدولى، المشرق، العروبة، وعلاج بمصر الجديدة، وكايرو كلينك للأطفال، بطاقات تقارب 900 سرير، لتصبح واحدة من أبرز اللاعبين فى مجال الرعاية الصحية والطبية بمصر.

وفى سياق متصل، أكدت المصادر استمرار اهتمام علاج بشراء فندق «بيراميدز سياج» بالهرم، بهدف تحويله الى مستشفى تخصصى متكامل، مع الاستفادة من مبادرة المتعثرين التى أطلقها البنك المركزى مؤخرا.

وكانت «المال» قد انفردت بالكشف عن مساعى «علاج« لشراء الفندق، المؤسس عام 1974، على مساحة 4500 متر، وهو مغلق منذ 15 سبتمبر 2010، نتيجة أزمات مالية بين رجل الأعمال رامى سياج – المالك السابق- وعدد من البنوك، منها «التنمية الصناعية»، و«العربى الأفريقى»، و«العقارى العربى»، و«كريدى أجريكول»، و«الأهلى المتحد»، و«مصر»، كما تعرض الفندق لعدة حوادث حريق أثرت على بنيته التحتية.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك الدائنة للفندق أبدت مرونة مبدئية لتسوية الأزمة فى ظل مبادرة المركزى، بما قد ييسر عملية إنهاء الصفقة، مؤكدة أن «علاج» تتمسك بشراء الفندق، فى ظل وجوده بمنطقة حيوية بالقرب من المتحف المصرى الكبير، ومنطقة الأهرامات وجنوب الجيزة.

وكانت «علاج« قد اشترت مؤخراً مبنى إداريًا- تحت الإنشاء- تابعًا لشركة النصر للأعمال المدنية بمدينة نصر، بقيمة 80 مليون جنيه، بهدف تحويله لمستشفى تحت مسمى العروبة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة.

