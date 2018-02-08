علاج السعودية تعتزم شراء فندق سياج

❏ إتمام صفقة بنحو 80 مليون جنيه للاستحواذ على مبنى شريف عمرتواصل مجموعة «علاج» الطبية السعودية، التوسع فى قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية، وتعتزم التقدم لشراء فندق «بيراميدز سياج» بالهرم، المتوقف منذ عام 2010 ليتم تحويله إلى مستشفى تخصصى متكامل.ويقع «سياج&

❏ إتمام صفقة بنحو 80 مليون جنيه للاستحواذ على مبنى

شريف عمر

تواصل مجموعة «علاج» الطبية السعودية، التوسع فى قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية، وتعتزم التقدم لشراء فندق «بيراميدز سياج» بالهرم، المتوقف منذ عام 2010 ليتم تحويله إلى مستشفى تخصصى متكامل.

ويقع «سياج» فى منطقة المريوطية، وتأسس عام 1974، على مساحة 4500 متر، وهو مغلق منذ 15 سبتمبر 2010، نتيجة أزمات مالية بين رجل الأعمال رامى سياج – المالك السابق- وعدد من البنوك، منها «التنمية الصناعية»، و«العربى الأفريقى»، و«العقارى العربى»، و«كريدى أجريكول»، و«الأهلى المتحد»، و«مصر»، كما تعرض الفندق لعدة حوادث حريق أثرت على بنيته التحتية.

وقالت مصادر مقربة من «علاج»، إن المجموعة تعتزم التقدم بعرض للبنوك الدائنة لفندق «سياج»، لشرائه، وتحويله إلى مستشفى علاجى، بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.

وأشارت المصادر – التى فضلت عدم ذكر اسمها – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن «علاج» تخطط لضخ استثمارات لإحياء مبنى الفندق، وتحويله إلى مستشفى.

وكشفت أن البنوك الدائنة، كانت قد عرضت الفندق للبيع فى مزاد علنى خلال الربع الأخير من العام الماضى، ولكن العملية باءت بالفشل.

وأوضحت أن آخر تقييم للفندق بلغ نحو 185 مليون جنيه، مؤكدة استعداد «علاج» لسداده بهدف إنشاء مستشفى كامل التخصصات فى المريوطية، لاستغلال الكثافة السكانية فى جنوب الجيزة وفيصل والهرم، بجانب قربها من مشروع المتحف المصرى الكبير والأهرامات.

وفى سياق متصل، قالت المصادر إن»علاج» انتهت مؤخرا من الاستحواذ على مبنى إدارى- تحت الإنشاء- تابع لشركة النصر للأعمال المدنية فى حى السفارات بمدينة نصر، بقيمة 80 مليون جنيه، بعد منافسة مع عدة شركات أخرى.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل المبنى المشار إليه أيضا إلى مستشفى كامل التخصصات، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة، ومن المخطط بدء أعمال التشطيب خلال النصف الثانى من العام الحالى.

وأضافت أن المبنى على مساحة 8 آلاف متر، ويتكون من دور أرضى بجانب 10 أدوار، وسيتم تحويله لمستشفى بطاقة 100 سرير، ليكون فرع ثانى من مستشفى العروبة التابعة لـ«علاج» والتى يتم إنشاء فرعها الأول حاليا بمصر الجديدة بطاقة 125 سريرا.

يشار إلى أن «علاج»، تأسست عام 1994 فى المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، ونجحت فى اختراق السوق المصرية، قبل ثورة 25 يناير، عبر تملك مستشفيات الأمل بالمهندسين، وابن سينا، والإسكندرية الدولى، بالإضافة إلى أخرى تحت الإنشاء، مثل العروبة بمصر الجديدة، والعقاد فى أسيوط، وفاروس بالإسكندرية، ومشرق فى الدقى بطاقات 600 سرير.

وكانت «المال» نشرت مؤخرا، أن «علاج» تعتزم إنشاء مستشفى للأورام فى المهندسين باستثمارات 500 مليون جنيه، واستحوذت على %74 من شركة معامل «كايرو لاب» للتحاليل الطبية، والتى تملك 35 فرعا.