علاج السعودية ترصد 500 مليون جنيه لإنشاء مستشفى أورام

شريف عمر:تعتزم شركة علاج السعودية استثمار 500 مليون جنيه لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام فى مصر، لإضافة مزيد من التخصصات للمجموعة فى السوق المحلية.وقالت مصادر مقربة من الشركة السعودية، إن الأخيرة ستقيم المشروع بجوار مستشفى الأمل فى المهندسين– التابع لها - بعد شرائها قطعة أرض 500 متر، وفيلا على

شريف عمر:

تعتزم شركة علاج السعودية استثمار 500 مليون جنيه لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام فى مصر، لإضافة مزيد من التخصصات للمجموعة فى السوق المحلية.

وقالت مصادر مقربة من الشركة السعودية، إن الأخيرة ستقيم المشروع بجوار مستشفى الأمل فى المهندسين– التابع لها – بعد شرائها قطعة أرض 500 متر، وفيلا على ساحة 800 متر، تم هدمها تمهيدأً لإنشائه على المساحتين.

وأصافت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها، أنه تم بدء الأعمال الإنشائية للمستشفى ومن المخطط إنهاؤها خلال العام الحالى، مع السعى لبدء التشغيل الفعلى خلال العام المقبل.

وأكدت المصادر أن الشركة السعودية ستعتمد على السيولة الذاتية فى تدبير التمويلات اللازمة، من أجل تسريع العمليات الإنشائية، فى ظل ارتفاع الطلب الاحتياج إلى علاج الأورام بمصر، والذى جعل من القاهرة، مركزاً إقليمياً لعلاج الأمراض الخبيثة.

يذكر أن «علاج» استحوذت مؤخراً على مستشفيات ابن سينا، والأمل بالقاهرة الكبرى، والإسكندرية الدولى، بمنطقة سموحة، و تؤسس أخرى بعدة محافظات.

وأشارت المصادر إلى أن «علاج» مستمرة فى تأسيس منظومة متكاملة للرعاية الصحية فى مصر، من خلال إنشاء مستشفى الأورام، بجانب باقى التخصصات العلاجية الأخرى، وفى هذا الإطار تسعى لانهاء تأسيس مستشفى العقاد فى أسيوط بعد نجاحها فى شراء قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر.

وأوضحت أن «علاج» ضخت استثمارات جديدة فى مستشفى الإسكندرية الدولى ممثلة فى تطوير بنك الدم، وإضافة وحدات للعلاج الإشعاعى من المخطط افتتاحها خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت «المال» نشرت مؤخرا أن «علاج» تملك نحو 400 سرير قائمة فعلياً فى مصر، وتخطط لإضافة 600 أخرى عبر تأسيس مستشفيات مشرق بالدقى، والعروبة بمصر الجديدة، وفاروس بالإسكندرية، والعقاد بأسيوط، بجانب عيادات ومراكز طبية متخصصة.

وانفردت «المال» مؤخرا بالكشف عن استحواذ «علاج» على %74 من شركة معامل كايرو لاب للتحاليل الطبية، والتى تملك 35 فرعاً، ووضعت خطة لزيادة عددها لتحقيق الانتشار الجيد فى مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية، والوجه القبلى، كما أنها مستمرة فى البحث عن أى فرص استثمارية جاذبة فى مجال معامل التحاليل والأشعة والمستشفيات متوسطة الحجم.

يشار إلى أن «علاج»، تأسست عام 1994 فى المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، ونجحت فى اختراق السوق المصرية، قبل ثورة 25 يناير عبر تملك مستشفى الأمل بالمهندسين، والذى يضم 140 سريرًا، بالإضافة إلى مستشفيات تحت الانشاء مثل العروبة بمصر الجديدة، والعقاد فى أسيوط، كما تملك العديد من المستشفيات والعيادات الطبية ومعامل التحاليل فى السعودية والإمارات وقطر وعمان، والبحرين، وإثيوبيا، وإيطاليا وإنجلترا والسودان.