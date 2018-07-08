علاج السرطان بجزئيات الذهب وملف حقوق الإنسان أهم فقرات التوك شو

رحاب صبحى : تستعرض برامج التوك شو، مساء الأحد، عددا من القضايا المثارة وفي مقدمتها علاج السرطان بجزئيات الذهب وملف حقوق الإنسانوبحسب ما رصدته "المال" فإن أبرز ما تناقشه تلك القضايا: علاج السرطان بجزئيات الذهب موضوع " باب الخلق " على النهاريحل العالم المصري الدكتور مصطفى السيد، ضيف

رحاب صبحى :



تستعرض برامج التوك شو، مساء الأحد، عددا من القضايا المثارة وفي مقدمتها علاج السرطان بجزئيات الذهب وملف حقوق الإنسان

وبحسب ما رصدته “المال” فإن أبرز ما تناقشه تلك القضايا:

علاج السرطان بجزئيات الذهب موضوع ” باب الخلق ” على النهار

يحل العالم المصري الدكتور مصطفى السيد، ضيفًا على الإعلامي محمود سعد، من برنامج “باب الخلق” الذي يُعرض على قناة “النهار”، في الثامنة مساءً.

ويتحدث السيد خلال الحوار، عن مشواره مع البحث العلمي، وعلاقة الأبحاث التي يُجريها بمرض زوجته، والجوائز التي حصل عليها، فضلًا عن علاج السرطان بجزيئات الذهب.

4 محاور لبرنامج عمل الحكومة موضوع ” من ماسبيرو ” على الثانية

يحل الدكتور عبدالله المغازي مساعد رئيس الوزراء الأسبق، ضيفا على برنامج “من ماسبيرو” المذاع على القناة الثانية في الواحدة صباحا.

يدور اللقاء حول مناقشة الأربعة محاور لبرنامج عمل الحكومة، ودور البرلمان في دراسة وتقييم هذا البرنامج.

البرنامج من تقديم أمنية مكرم، شريف فؤاد، ويرأس تحريره الدكتورة أمل أبو عرام، وإخراج رمضان مصطفى.

ملف حقوق الانسان فى ” الحياة فى مصر”

يستضيف برنامج “الحياة فى مصر ” على قناة الحياة فى السابعة مساءً النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، ويتناول البرنامج ملف حقوق الانسان فى مصر والتشريعات التى تم سنها فى هذا الاطار وانجازات البرلمان خلال الفترة الماضية مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الثالث .



أبطال دورة العاب البحر الابيض المتوسط على ” صدى البلد”





يستضيف برنامج ” على مسؤليتى ” على قناة صدى البلد فى الثامنة مساءً ، أبطال دورة العاب البحر الابيض المتوسط وهم كابتن عبد الرحمن عرابى لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة والحاصل على الميدالية الذهبية ووليد سعد لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة والحاصل على الميدالية الذهبية .

