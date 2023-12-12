علاجات السكر وضغط الدم والمسكنات تعزز مبيعات «نوفارتس-مصر»

أظهرت نتائج مبيعات شركات الأدوية العاملة في السوق المصري، تحقيق شركة “نوفارتس- مصر” 5.4 مليار جنيه مبيعات منذ يناير وحتى أغسطس من العام الجارى 2023.
وقالت مصادر لـ”المال”، إن عدد الوحدات الدوائية المباعة لشركة “نوفارتس”، خلال الشهور التسعة الأولى من العام، بلغت 75 مليون عبوة، في الوقت الذي سجلت فيه الشركة العام الماضي 2022 إجمالي وحدات مباعة بلغ 104 مليون عبوة.
ولفت المصدر إلى أن مبيعات الشركة سجلت في العام 2021، 5.6 مليار جنيه، بإجمالي عبوات 104.7 مليون عبوة، فيما سجلت في العام 2022 مبيعات 6.2 مليار جنيه، بإجمالي عبوات 104 مليون عبوة، وجاء العام 2019 الأعلى مبيعا في عدد الوحدات مسجلا 112 مليون عبوة.
وشملت قائمة الأصناف الأعلى مبيعا لشركة “نوفارتس”:
DICLAC
لعلاج التهاب المفاصل 302 مليون
CATAFAST
مسكن، مسجلا 270 مليون جنيه.
CATAFLAM
مسكن، مسجلا 462 مليون جنيه.
VOLTAREN
مضاد للالتهاب ومسكن، مسجلا 329 مليون جنيه.
ANTOPRAL
لعلاج القرحة والحموضة، مسجلا 144 مليون جنيه.
TOBRADEX
لعلاج التهابات العين، مسجلا 177 مليون جنيه.
GALVUS
لعلاج مرضى السكر، مسجلا 410 مليون جنيه.
TAREG
لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مسجلا 136 مليون جنيه.
FORADIL
لعلاج مرضى الانسداد الرئوي، مسجلا 157 مليون جنيه.
EXFORGE HCT
لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مسجلا 130 مليون.
ENTRESTO
لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مسجلا 272 مليون جنيه.
CURAM
مضاد حيوي للبكتيريا، مسجلا 134 مليون جنيه.
CATAFLY
مسكن للآلام، مسجلا 125 مليون.
ARTHROFAST
لعلاج الأمراض العصبية، مسجلا 79 مليون جنيه.
تعد نوفارتس الدولية، واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات المصنعة للأدوية في العالم، ويقع مقرها في بازل بسويسرا.