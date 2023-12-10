علاجات الأعصاب وضعف الانتصاب ترفع مبيعات «حورس» لـ 1.7 مليار جنيه

سجلت مبيعات شركة حورس للأدوية- إحدى الشركات التابعة لـشركة “إيفا فارما” المصرية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، 1.7 مليار جنيه.

وبحسب مصدر في شركة “حورس للأدوية”، فإن الشركة تمكنت من بيع 23.9 مليون عبوة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى 2023، بخلاف ما تم تصديره للخارج.

وأكد المصدر لـ”المال”، أن الشركة تمكنت في العام 2022 تحقيق مبيعات بإجمالي 2.2 مليار جنيه، بعد أن تمكنت من بيع 337 مليون عبوة دوائية.

وأشار المصدر، إلى أن عدد من الأصناف التي تنتجها الشركة ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على مبيعات الشركة خلال العام الجاري.

وشملت قائمة الأصناف الأعلى مبيعا بحسب المصدر، عددا من العلاجات المقدمه لمرضى الأعصاب، والمفاصل وضعف الانتصاب وسرعة القذف، والسكر، والدهون والاكتئاب.

وجاء ترتيب العلاجات الأعلى مبيعا كالآتي:

MILGA

لعلاجات التهاب الأعصاب والتركيز بإجمالي مبيعات 709 مليون جنيه.

POWERECTA و VIRECTA

لعلاجات ضعف الانتصاب وسرعة القذف بإجمالي مبيعات 340 مليون جنيه.

GLIPTUS PLUS

لعلاجات مرضي السكر بإجمالي 189 مليون جنيه.

ARTHFREE

علاج التهاب المفاصل بإجمالي 68 مليون جنيه.

CHROMAX

لعلاج حرق الدهون والتخسيس بإجمالي 65 مليون جنيه.

MYOFEN

لعلاج التهابات المفاصل والعضلات بإجمالي 59 مليون جنيه.

PARKIMEDINE

علاجات الاكتئاب بإجمالي 35 مليون جنيه.

كان منير أرمانيوس، رئيس مجلس إداره شركة حورس للصناعات الدوائيه، قد أكد في وقت سابق أن شركته تهدف لتلبيه رغبات واحتياجات المواطن المصري في توفير علاج فعال، خاصة وأن مصنع حورس مصمم طبقًا لقواعد التصنيع الأروبي.

ولفت إلى أن المصنع، يوفر 1100 فرصة عمل وينتج أدوية متطوره للاستهلاك المحلي والتصدير، على إجمالي مساحة 125 ألف متر مربع.