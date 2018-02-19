علاء فهمي: حركة تغييرات واسعة في قيادات مصانع السكر قريبا

محمد مجدي: قال الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن هناك خطة لتطوير مصانع السكر وتقليل نسبة 20% فاقدا في إنتاج السكر. وأكد فهمي في تصريحات صحفية، خلال افتتاح منفذ المصرية لتجارة الجملة بمطاي بالمنيا، أن هناك حركة تغييرات واسعة في قيادات مصانع السكر قريبا لإحلال وتجديد عناصر

محمد مجدي:

قال الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن هناك خطة لتطوير مصانع السكر وتقليل نسبة 20% فاقدا في إنتاج السكر.

وأكد فهمي في تصريحات صحفية، خلال افتتاح منفذ المصرية لتجارة الجملة بمطاي بالمنيا، أن هناك حركة تغييرات واسعة في قيادات مصانع السكر قريبا لإحلال وتجديد عناصر بشرية بديلة أخري قريبا.

وأوضح أن الإنتاج المحلي من السكر يقترب من 2 مليون و200 ألف طن مقارنة بمعدلات الاستهلاك التي تصل نحو 3 ملايين و200 ألف طن، مشيرا إلي أنه يتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يصل نحو مليون طن باستيرادها من الخارج.