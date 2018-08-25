علاء فكري: الضريبة العقارية تزيد موارد الدولة ولا تضر المواطن

المال ـ خاص:قال علاء فكرىن عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات التى تتجاوز قيمتها الـ2 مليون جنيه بالشروط المحددة أداة جيدة ومتوازنة لزيادة موارد الدولة دون الإضرار بالمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.وأضاف أن تنمية الموارد بطريقة سليمة

المال ـ خاص:

قال علاء فكرىن عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات التى تتجاوز قيمتها الـ2 مليون جنيه بالشروط المحددة أداة جيدة ومتوازنة لزيادة موارد الدولة دون الإضرار بالمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.

وأضاف أن تنمية الموارد بطريقة سليمة يضمن الوصول إلى المستهدف من قبل الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الشرائح، وكذلك زيادة الاستثمارات بصورة تلقائية ورفع مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد على أهمية النظر فى زيادة عدد من الرسوم التى ما زالت إلى الآن زهيدة مقارنة بالدول الأخرى ومنها على سبيل المثال رسوم بوابات المرور للقرى السياحية الفاخرة فالرسوم من القاهرة إلى مدينة الساحل الشمالى حوالى 15جنيها فقط فى حين أن نفس المسافة فى دول ظروفها قريبة من ظروفنا مثل المغرب تعادل حوالى 240 جنيها.

وأوضح أن مصر تتسم بتحسن مستوى المرافق والبنية الأساسية ومنها الطرق مقارنة بالمغرب، خاصة بعد المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية، لافتا إلى أن تلك المشروعات تسهم فى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى ضرورة وضع آليات للحد من البيروقراطية، وإطالة أمد الإجراءات والتى تضر باستثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية وضع قواعد محددة وثابتة للآليات الإجرائية المتبعة والمساواة بين القطاعين الحكومي والخاص فى الإجراءات وحوافز الاستثمار .

ولفت إلى أن الاستثمارات الحكومية والخاصة كلاهما استثمارات وطنية لتحقيق نفس الأهداف من حيث دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستهدفة وصولا إلى الاكتفاء الذاتى كمرحلة أولى ثم رفع معدلات الصادرات باعتبارها هدف استراتيجي لتحقيق الاستدامة والرخاء للمواطن ومن ثم فإن منح تسهيلات وتحفيزات متساوية مطلوب لتشجيع الاستثمارات.