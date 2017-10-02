علاء فكرى: طفرة فى حجم المشروعات العقارية المنفذة

أكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة فى عدد المشروعات العقارية المنفذة من الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم فى تلبية احتياجات مختلف الشرائح. ولفت خلال مشاركته بمؤتمر الأهرام للا



أكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة فى عدد المشروعات العقارية المنفذة من الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم فى تلبية احتياجات مختلف الشرائح.



ولفت خلال مشاركته بمؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى، إلى أن شعبة الاستثمار العقارى، طرحت مبادرة للشراكة مع الإسكان فى تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط، بحيث تحصل الشركات على أراض، مقابل حصول الهيئة على حصة عينية تتمثل فى وحدات إسكان اجتماعى، بما يسهم فى تلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين متوسطى ومحدودى الدخل، وإزالة بعض الأعباء عن كاهل الدولة المتمثلة فى إنتاج وحدات لتلك الشرائح. وأوضح أن الوزارة وضعت ضوابط لتفعيل تلك المبادرة.

