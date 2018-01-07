علاء فكرى : انتعاش الطلب على العقارات بالنصف الثانى

"بيتا إيجيبت" تفتتح "جولف مول" بحدائق أكتوبر قريباً وتخطط للانتهاء من تنفيذ "جرينز مول" المال - خاص: أكد المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية, أن العام الجارى سيشهد جنى ثمار إجراءات

“بيتا إيجيبت” تفتتح “جولف مول” بحدائق أكتوبر قريباً وتخطط للانتهاء من تنفيذ “جرينز مول”

المال – خاص:

أكد المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت” للتنمية العمرانية, أن العام الجارى سيشهد جنى ثمار إجراءات إعادة بناء الاقتصاد التى تم اتخاذها فى آواخر 2016 والتى عالجت العديد من السلبيات التى استمرت لسنوات طويلة وأضرت بالاستقرار والتوازن الاقتصادى.

وأوضح أن القطاع العقارى خلال النصف الثانى من العام الجارى، سيشهد رواجاً ملحوظاً فى الطلب على العقارات وكذلك طرح مشروعات عديدة من شركات التطوير العقارى، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية خلال 2017 إلا أن الشركات استطاعت تحقيق مبيعات جيدة تفوق عام 2016 بما يعكس الطلب الحقيقى على العقارات وتفضيل العملاء لها كمخزن آمن للقيمة .

وتوقع زيادة الطلب على العقار خلال 2018 من قبل شريحة المستثمرين ” السوق الثانوية ” عقب الانخفاض المتوقع فى أسعار الفائدة على الإيداع .

وأشار إلى أن العام الجارى سيشهد ارتفاعات فى أسعار الوحدات العقارية حوالى 20 % وهى ارتفاعات طبيعية نتيجة زيادة التكاليف .

وأوضح أن الشركة تستهدف استكمال مشروعاتها القائمة خلال 2018 منها المراحل الأخيرة من مشروع “بيتا جرينز” بحدائق أكتوبر، بالإضافة إلى بدء أعمال تجهيز الموقع والبنية التحتية لأحدث مشروعاتها ” بيتا جرينز” القاهرة الجديدة والمقام على 84.7 فدان بمدينة “مستقبل سيتى” .

وأضاف أن الشركة تستهدف خلال العام الجارى افتتاح ” جولف مول ” بحدائق أكتوبر واستكمال الأعمال الإنشائية لجرينز مول تمهيداً لافتتاحه أوائل 2019 .

وتابع أنه فيما يتعلق بمشروع “بيتا جرينز” والمقام على 20 فدانا بحدائق أكتوبر، فإن تنفيذ المشروع بالجودة والمعدلات السريعة، مثل تحدياً أمام الشركة لتزامنه مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة عقب تعويم الجنيه، وتضاعف التكاليف الإنشائية وأجور العمالة وندرة بعض الخامات وخاصة مواد التشطيب، مشيراً إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع ارتفعت بنسبة تتخطى الـ 40 % ولم يتم تحميل العملاء المباع لهم الوحدات قبل التعويم أي تكاليف إضافية .

وأشار إلى أن الشركة تحرص فى مشروعاتها دائماً على رفع مستوى التنفيذ، وتوفير جميع السبل لراحة ورفاهية العملاء حتى فى حال تحمل الشركة تكاليف إضافية للتنفيذ ورفع المواصفات، مؤكدا أن سياسية الشركة تتركز على الحفاظ على علاقتها بالعملاء باعتبارها رأس المال الحقيقى .

وأكد أن إستراتيجية ” بيتا إيجيبت ” تعتمد على تنفيذ مشروعات متكاملة تشمل جميع احتياجات العميل وتحقق أيضا قيمة مضافة للمنطقة فقد أسهمت مشروعات الشركة فى تحقيق نقلة حضارية وتنموية لمدينة حدائق أكتوبر فنفذت “بيتا إيجيبت” مشروعات ذات خدمات متكاملة منها نادى “بيتا” والذى يعد أول ناد اجتماعى رياضى بمنطقة حدائق أكتوبر وتم وضع شروط محددة لقبول الأعضاء من غير قاطنى مشروعات “بيتا” لضمان التجانس بين العملاء، كما نفذت مسجداً وحضانة .

ولفت إلى أن الشركة مهتمة بالحصول على أراض جديدة فى شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية أو “مستقبل سيتى” بالقاهرة الجديدة وغرب القاهرة بمدن التوسعات الشمالية بأكتوبر وتوسعات الشيخ زايد، بالإضافة إلى الساحل الشمالى والعين السخنة مشيراً إلى أن الشركة رصدت طلبات من عملائها برغبتهم قيام الشركة بتنفيذ مشروعات بالساحل الشمالى .

