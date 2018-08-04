علاء فكرى: الشركات العقارية لا تغالى فى الأسعار



وفرة المعروض سبب اختفاء المضاربات

نسبة تحصيل الالتزامات المالية من العملاء تتجاوز الـ 95 % وتصدير العقارات الحل السحرى لتوفير الدولار

المال – خاص



أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن السياسات المتبعة من وزارة الاسكان فى السنوات الاخيرة حققت نتائج ايجابية اهمها زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير احتياجات شرائح أكبر من المجتمع وكذلك الحد من المضاربات وخلق مناخ صحى للاستثمار العقارى فى السوق المصرى، لافتا الى اتسام الاستثمار العقارى بمزايا عديدة أهمها عدم تحقيق خسائر أو انخفاضات فى القيمة بما يجعله الأكثر أمانا وقدرة على تحقيق ربحية فى ضوء معدلات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للأموال، بينما تتمثل عيوبه فى صعوبة التسييل وإعادة البيع على المدى القصير.

وأوضح فكرى أن الارتفاعات فى أسعار العقارات حقيقة ونتيجة زيادة تكاليف التنفيذ وشراء الخامات بدءاً من الإراضى إلى مختلف مواد البناء والنقل خاصة بعد التعويم ولا تقوم الشركات العقارية بالمغالاة فى التسعير بل إن هناك أخرى قامت بالتنازل عن جزء من هامش أرباحها مقابل الحفاظ على معدلات البيع وأيضا رفع آجال السداد والتقسيط بالمشروعات للتيسير على العملاء.



وأشار الى أن عمليات البيع والشراء فى السوق تسير بمعدلات طبيعية وتعكس الطلب الحقيقى من العملاء وأن الشريحة التى تقوم بشراء أكثر من وحدة بغرض المضاربة وإعادة البيع هى التى تواجه تحديات فى ظل وفرة المعروض وقيام الشركات بوضع آجال سداد طويلة وتسهيلات مميزة، فى حين أن تلك الشريحة تبيع الوحدات بنظام الكاش.



وأوضح أن هناك شريحة من الشركات أصبحت تسلم الوحدات كاملة التشطيب أو تترك الخيار للعميل حال رغبته فى تولى الشركة التشطيب من عدمه بما يضمن الاسراع من اشغال الوحدات او تأجيرها وجلب عوائد دورية بما يزيد من جاذبية الاستثمار فى العقار.



وأوضح ان السوق المصرية والمعاملات النقدية بها آمنة وبعيدة تماماً عن الحالات التى شهدت حدوث فقاعات عقارية والتى تتطلب شرطين الاول، أن تكون الوحدة العقارية مقيمة بأعلى من سعرها الحقيقى نتيجة المضاربات والثانى هو التمويل البنكى المبالغ به والذى لا ينطبق بأى حال على وضع السوق والذى لا يتخطى نسبة التمويل العقارى به الـ 2 % ويقوم البنك المركزى بوضع ضوابط مشددة لمنح التمويل.

وتابع تتسم السوق المصرية بطبيعة خاصة وطلب متزايد يحيل دون حدوث ركود لفترة زمنية طويلة حيث لدينا كثافة سكانية تتخطى الـ 100 مليون نسمة ويصل معدلات الزيجات السنوية لحوالى 941 الف حالة بفرض أن نصفهم فى الريف والاخر فى الحضر والبعض يملك وحدات فسنجد إن هناك حاجة لحوالى 450 الى 500 الف وحدة سنوياً واذا نظرنا الى المنتج من الدولة فهو لا يتجاوز 170 إلى 200 الف، بينما المنتج من القطاع الخاص يقل عن 25 الف وحدة سنويا.



ولفت الى التزام العملاء وانخفاض نسب التعثرات المالية حيث تتجاوز نسبة التحصيلات للأقساط والالتزامات المالية المستحقة للشركات الـ 95% وفى حال عدم جدية بعض العملاء خاصة المضاربين وعجزهم عن إعادة بيع الوحدة يتم رد الوحدات للشركة مع خصم نسبة حوالى 10% من إجمالى قيمة الوحدة وفقاً للتعاقد بما يحفظ حقوق المطورين.



وشدد على أن أسعار الوحدات لن تنخفض فى ضوء استمرار زيادة التكاليف، لافتا الى ضرورة النظر فى اليات التصرف فى الاراضى واسعارها المتزايدة وتحديد اولويات الدولة هل غرضها من بيع الاراضى دفع الاستثمار وضمان توفير وحدات عقارية للمواطنين باسعار مناسبة ام لجنى المزيد من الارباح.



واوضح ان الاسعار التى طرحت بها وزارة الاسكان وحدات العاصمة الادارية الجديدة عادلة وتتناسب مع تكلفة المرافق والتشطيبات المميزة.



ولفت الى ان تجربة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروع الاسكان القومى اثبتت نجاحاً واسهمت فى توفير وحدات باسعار مناسبة تلبى احتياجات الشريحة الاكبر من المواطنين.

وأضاف أن تصدير العقار الحل السحرى لتوفير موارد دولارية وتقليل العجز فى الميزان التجارى وان اتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات المهمة لتنشيط تلك الالية مؤخراً سيسهم فى تحقيق منافع عديدة للدولة، مشيدا بجهود الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى ذلك الصدد حيث استمعت وزارة الاسكان الى مطالب المطورين والتحديات التى تواجه تلك الالية كما تحدث الوزير وسلط الضوء على السوق المصرى والفرص الاستثمارية المتاحة به فى معرض ميبم 2018 فى فرنسا وتنوى الدولة المشاركة الفعلية العام المقبل.



واشار الى ان المنتج المصرى يتسم بمزايا عديدة من حيث جودة المنتج وتميز الاسعار عقب التعويم وان جميع مدخلات التنفيذ وفقاً للاسعار العالمية، مشيراً الى ان هناك دولا حققت مليارات من عملية تصدير العقار وحقق اقتصادها نقلة كبيرة منها تركيا وقبرص واسبانيا.

ولفت الى أن هناك وفرة فى المعروض وستتركز أغلب طلبات العملاء الاجانب على الوحدات الساحلية والتى تباع بأسعار مميزة.





























