علاء فاروق: 20 مليار جنيه حجم محفظة قروض البنك الزراعى

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن المصرف حقق 20 مليار جنيه تمويلات القروض الزراعية العام الماضي.

وأضاف فاروق، خلال كلمته في مؤتمر pafix، أن المزارعين وأسرهم يمثلون حوالي 55 مليون على مستوى الريف المصري.

وأشار إلى أن البنك الزراعي قد تعاون مع شركة إي فاينانس لإطلاق منصة تكنولوجية لمنتج باب رزق، الموجه للمشروعات الصغيرة، مع التركيز على المرأة المصرية.

وذكر انه نتج عن هذا التعاون أن نسبة 60% من المستفيدين من باب رزق من السيدات، لافتًا أن نسب انتظام سداد أقساط القروض بين السيدات وصلت إلى نحو 98%.

وقال إن هناك منتج جديد يعمل عليه البنك الزراعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، يتيح التعاون بين مجموعة من السيدات، حوالي25 سيدة كحد أقصى، للإقراض البيني بين السيدات (مجموعات الإقراض)، ووجدت المبادرة قبولاً قويًا في الريف المصري، وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي لدعم مشروعات المرأة.

وأشار إلى أن موظفي البنك الزراعي يصلون للمواطنين في الريف المصري من خلال قنوات الاتصال المباشر، لتوفير المنتجات المالية التي تتوافق مع احتياجاتهم.

وأكد أن التطوير الحادث في البنك الزراعي يتم بدعم من المركزي، والذي اتضح جليًا في أرقام المصرف، والذي كان أحد المساهمين في تحقيق نسب أكبر من الشمول المالي لاسيما في الريف المصري.

وأوضح علاء فاروق أن عدد الفروع الخاصة بالبنك وصلت إلى 1.120 ألف فرع، ويعمل البنك حاليًا على التعاون مع عدد كبير من شركات الدفع والتحصيل لإتاحة التحصيل الإلكتروني لأقساط القروض.