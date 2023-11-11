علاء فاروق: ندعم جهود الدولة في التنمية من خلال مبادرة «إيد بإيد.. لمستقبل وطن»

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة ، أن مبادرة «إيد بإيد.. لمستقبل الوطن» هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات، من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية”حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تمثل إنجازًا يضاف لجملة الإنجازات غير المسبوقة التي حققها رغم التحديات الراهنة.

وأضاف فاروق، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أن البنك يستهدف، من خلال تلك المبادرة، تقديم كل أوجه الدعم للأُسر الأكثر احتياجًا في كل محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأُسر وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري، إلى جانب دوره في تمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية، يعمل أيضًا لتحقيق التنمية الريفية من خلال تمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة الريفية لتحسين مستوى معيشتهم.

ووجّه فاروق الشكر لمحافظ الدقهلية على تعاونه المستمر مع البنك الزراعي لتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والأُسر الأولي بالرعاية بالدقهلية، مضيفًا: “ما نقدمه اليوم هو واجب وطني، وجزء بسيط من مسئولياتنا تجاه أهالينا في كل مكان في مصر”.

من جانبه، أشار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتضافر كل جهود أجهزة ومؤسسات الدولة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتقديم كل أوجه الدعم للأُسر الأَوْلى بالرعاية، من خلال تقديم كل المساعدات وصرف مساعدات “تكافل وكرامة”، وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأُسر.

كما أشار إلى أن الدقهلية هي أولى المحافظات التي تنطلق منها مبادرة “إيد بإيد… لمستقبل الوطن”، لدعم الأُسر الأَوْلى بالرعاية، مضيفًا: “نعمل من خلال التعاون والشراكة مع كل مؤسسات الدولة لتنفيذ مثل هذه المبادرات لخدمة أهالينا بالدقهلية”.

وثمّن مختار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي تجاه الأُسر الأَولى بالرعاية، من خلال تقديم المساعدات العينية وتوفير التمويلات اللازمة.

في السياق نفسه أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لخدمة سكان الريف وتقديم كل البرامج التمويلية لتحقيق التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين،

بالإضافة إلى دوره المجتمعي نحو سكان الريف بتقديم المساعدات العينية والمساهمات الغذائية للأُسر الأكثر احتياجًا للتخفيف عن كاهلهم.