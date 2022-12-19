علاء فاروق: البنك الزراعي قدم 10 مليارات جنيه لصغار المزارعين

قال علاء فاروق إن البنك الزراعي المصري يقدم العديد من المبادرات للمزارع وللمستثمر، مضيفًا أن مصرفه قدم حوالي 1.600 مليار جنيه لدعم مزارع قصب السكر في صعيد مصر، بالتعاون مع شركات السكر، وكذلك زراعة البنجر، والقمح في توشكا.

وأضاف فاروق، خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان “دعم الصناعة للاعتماد على المنتج المحلي”، أن البنك الزراعي إستطاع أن يستحوذ على أكثر من 3 ملايين طن قمح، وتم توريدها لوزارة التموين، وأن مصرفه له حوالي 1100 فرع موجود في قري مصر.

وأفاد أن البنك الزراعي قدم 10 مليارات جنيه لتمويل صغار المزارعين بسعر فائدة 5%.

وتابع: “ندعم المرأة الريفية، حيث تم ضخ 200 مليون جنيه العام الماضي في هذا الاتجاه”، مكملاً أن البنك يهتم بالمزارع السمكية، والثروة الحيوانية عن طريق استيراد سلالات متفردة من الخارج والعمل على تكاثرها في الداخل.

وأشار علاء فاروق إلى أن البنك الزراعي استطاع تقديم الدعم لبناء 220 مركز لتجميع الألبان، بحجم تمويل 200 مليون جنيه، بفائدة 5%، وأن ذلك يدعم عملية التصدير.