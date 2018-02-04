علاء فاروق: الأهلى يخطط للاستحواذ على 27% من سوق التجزئة

❏ ضخ مليارى جنيه قبل يونيو المقبل.. و5 مليارات مستهدفة فى 2019 ❏ إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت الكامل بالنصف الثانى ❏ نستحوذ على %71 من التجارة الإلكترونية بقيمة 5 مليارت دولار ❏ 3.3 مليار أرصدة قائمة لمليون بطاقة ائتمانية بالبنك ❏ لدينا 1.1 مليون محفظة إلكترونية %14 منها مفعل ❏ بروتوكولات مع 4

❏ ضخ مليارى جنيه قبل يونيو المقبل.. و5 مليارات مستهدفة فى 2019

❏ إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت الكامل بالنصف الثانى

❏ نستحوذ على %71 من التجارة الإلكترونية بقيمة 5 مليارت دولار

❏ 3.3 مليار أرصدة قائمة لمليون بطاقة ائتمانية بالبنك

❏ لدينا 1.1 مليون محفظة إلكترونية %14 منها مفعل

❏ بروتوكولات مع 4 جامعات جديدة بجانب 18 قائمة

❏ نستهدف رفع أرباح التجزئة إلى %35 من الإجمالي

❏ السعى لفتح فتح 50 فرعا سنويا

❏ ضخ أكثر من 400 مليون جنيه فى التمويل العقارى



محمد سالم ــ أحمد الدسوقى

يسعى البنك الأهلى المصرى، إلى التوسع بقوة فى قروض التجزئة المصرفية، عبر تنفيذ خطة قوية للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى حققها على مدار السنوات القليلة الماضية، بعد أن تمكن من تصدر القطاع، والاستحواذ على %22 من سوق التجزئة فى القطاع المصرفى ككل.

ويخطط المصرف الحكومى، لرفع حصته السوقية فى قطاع التجزئة إلى %27 خلال عامين، عبر خطة للتوسع فى التمويل العقارى، وطرح منتجات إلكترونية جديدة للسيطرة على التجارة الإلكترونية، وزيادة شبكة الفروع والتوسع فى تدشين ماكينات الصراف الآلى «ATM» وخاصة التفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالى.

وقال علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك – فى حواره مع «المال» – إن مصرفه يحتل المركز الأول فى سوق التجزئة، بعد أن نجح على مدار السنوات الماضية، فى ضخ قروض بقيمة 46 مليار جنيه، بحصة سوقية تبلغ نحو %22 من إجمالى القطاع ككل.

وأشار إلى أن مصرفه يخطط لضخ ما لا يقل عن مليارى جنيه، قبل نهاية يونيو المقبل، لتصل إجمالى المحفظة الخاصة بالقطاع إلى 48 مليار جنيه.

وكشف عن أن البنك الأهلى يسعى لضخ 5 مليارات جنيه، جديدة فى القطاع خلال العام المالى المقبل (2018/2019) لكى يحافظ على تصدر هذا القطاع الذى يحقق أرباحا سنوية للبنك تقارب الـ 30% من إجمالى الأرباح الكلية للبنك الحكومى الأكبر فى مصر.

وأوضح أن خطة مصرفه للتوسع فى هذا القطاع ترتكز على 4 محاور أساسية الأول : يتمثل التوسع فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والثانى: يتضمن تطوير الخدمة التكنولوجية المقدمة للعملاء وطرح منتجات جديدة بهدف تشجيع العملاء على استخدام الإنترنت، والثالث : فى التوسع فى الفروع التابعة للبنك والـ «ATM » والرابع : يشمل تعزيز الشمول المالى.

وقال إن مصرفه يحتل المركز الثانى فى القروض المقدمة من القطاع المصرفى للمبادرة التى أطلقها «المركزى» للتمويل العقارى فى عام 2014، مشيرا إلى أن مصرفه ضخ تمويلات لهذا القطاع بقيمة 2.6 مليار جنيه، منها 2.3 مليار جنيه ضمن المبادرة ويخطط لضخ 400 مليون جنيه قروض جديدة للتمويل العقارى قبل نهاية يونيو المقبل، لتصل إجمالى المحفظة إلى 3 مليارات جنيه.

وأكد أن «الأهلى» يولى أهمية كبيرة لمحدودى الدخل لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لهم، مشيرا إلى أن الأولوية داخل المبادرة لهذه الشريحة، مضيفا:« التمويل العقارى على رأس أولويات البنك».

وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و8 % لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخل أقل من 1400جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويا.

وأتاح «المركزى» شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.

كما قرر مؤخراً، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، لتصل إلى 20 مليار جنيه، بدلا من 10 مليارات، واستثناء المصابين، وأسر الشهداء من أفراد الجيش، والشرطة، وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من المتقدمين لحجز وحدات سكنية، بمشروعات الإسكان الاجتماعى، من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.

وقال «فاروق » إن عدد البطاقات الصادرة عن البنك الأهلى تجاوزت الـ 8.5 بطاقة من إجمالى 24 ألف بطاقة بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن مصرفه يستحوذ على %35 من إجمالى البطاقات فى مصر، مؤكدا أن الأهلى يستهدف مضاعفة هذا الأرقام خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن البنك يقدم خدمات إلكترونية متنوعة، منها «الفون كاش» و«الموبيل أبليكيشن» و«الإنترنت بانكينج»، ويعكف فى الوقت الراهن على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لإطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت الكامل.

وأضاف أن عدد البطاقات مسبقة الدفع تجاوزت مليون بطاقة منها 350 ألف بطاقة لخدمة «الأهلى للحوالات»، والتى يتم إصدارها لعملاء الحوالات الواردة من خلال الوكلاء المتعاقدين مع البنك بالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، الذين لا توجد لهم حسابات لدى فروع البنك.

وتابع:« هذه البطاقات تمكنهم من صرف المعادل بالجنيه لقيمة الحوالات الواردة إليهم باستخدام ماكينات الصراف الآلى »ATM« على مدار اليوم دون الحاجة إلى التوجه للفروع».

وقال إن البنك الأهلى قام بإطلاق خدمة تلقى الحوالات الواردة من الوكلاء من خلال محافظ الهاتف المحمول «الفون كاش».

وأشار إلى أن الأهلى لديه 1.1 مليون عميل محفظة «فون كاش» ولكن المفعل منها %14 ويسعى لزيادة هذا العدد، لافتا إلى أن «الأهلى» قام مؤخراً بطلاق «NBE PAY –MVISa» لحاملى بطاقات فيزا الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع.

وقال إن مصرفه لديه مليون بطاقة ائتمان برصيد قائم يصل 3.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2017 ويخطط لرفع هذا الرصيد إلى أكثر من 4 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وأكد أن «الأهلى» يعد أول بنك فى مصر فى استخدام ماكينات «M-POS»، التى يتم استخدامها للتحصيل، ويتم تطبيقها حاليًا مع شركة مصر لتأمينات الحياة لسداد أقساط التأمين، بالإضافة إلى أن البنك يعمل على كسب ثقة العملاء من خلال زيادة تأمين الحركات، لمواجهة التحدى الذى يواجه منظومة التحصيل الإلكترونى بشكل عام.

وأوضح «فاروق» أن البنك استعان بأنظمة عالية الدقة فى مراقبة عمليات الدفع الإلكترونى وكشف حالات الاحتيال والسرقة والتى تسمح بمراقبة آلية وكشف لحظى لهذه العمليات وإيقافها وذلك بالتعاون مع هيئة ماستر كارد العالمية.

وأضاف :« قام البنك بتطبيق نظام »Gatekeeper« ليعتبر أول بنك داخل مصر يطبق استخداما آليا لنظم منع الاحتيال، كما يوفر للعميل أيضا استخدام كلمة سر(One Time Password – OTP) يتم إرسالها، عبر رسالة نصية للهاتف المحمول الخاص بالعميل لحماية حسابه، حتى لا يتمكن أحد من استخدام البطاقة الخاصة به عبر الإنترنت فى حالة سرقة الكارت أو فقدانه».

وقال إن مصرفه يستحوذ على أكثر من %70 من إجمالى حجم التجارة الإلكترونية بمصر البالغة قيمتها 5 مليارات دولار.

وأكد أن التجارة الإلكترونية تتم عبر البوابة الإلكترونية لمصرفه والتى تم تطويرها بشكل كبير وإضافة خدمات كبيرة لها، لجذب مزيد من المواطنين، مشيرا إلى أن حجم العمليات التى تمت عبر البوابة عبر الـ 6 أشهر الماضية بلغ 1.9 مليار جنيه، ويسعى الأهلى لزيادة حجم العمليات إلى أكثر من 2.7 مليار جنيه، بنهاية يونيو المقبل.

ولفت إلى أن مصرفه يخطط لافتتاح 50 فرعا جديدا كل عام، مشير إلى أن إجمالى شبكة فروع البنك تصل حاليا إلى 422 فرعا.

وتابع : نخطط لإضافة 1000 صراف آلى «ATM » خلال العام المالى الجارى، لتصل إجمالى عدد الماكينات إلى 4500 ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية، وإضافة 6 ماكينات تفاعلية بنهاية يونيو المقبل.

وقال إن مصرفه خفض مصروفات إصدار خدمة الدفع عن طريق «الفون كاش» بنسبة %50 بالإضافة إلى الإعفاء من مصروفات الاشتراك، والتجديد بهدف تحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع، مؤكدا أن التوجه إلى استخدام التكنولوجيا، من جانب العملاء يعد تحديا كبيرا للغاية بالنسبة لنا.

وأكد أنه تم التعاقد مع 18 جامعة حكومية، خاصة على مستوى أنحاء الجمهورية أبرزها القاهرة وأسيوط والمنيا والإسكندرية وطنطا، مشيرا إلى أن هذا التعاقد مكن البنك من إصدار 400 ألف بطاقة مدفوعة مقدما، مضيفا: نجرى مفاوضات للتعاقد مع 4 جامعات جديدة أبرزها عين شمس والمستقبل والمنوفية.

وقال إن محفظة قروض السيارات تقدر فى الوقت الراهن بـ 1.9 مليار جنيه لنحو 18 ألف عميل، مشيرا إلى إن مصرفه يستهدف ضح 300 مليون جنيه جديدة فى هذا القطاع خلال الـ 5 أشهر المقبل، لتصل إجمالى المحفظة إلى 2.2 مليار جنيه.

وتابع: طرحنا خلال الشهر الماضى «برنامج %40 مقدم» بتمويل %60 من قيمة السياراة للموظفين، و«برنامج %50 مقدم» بتمويل %50 لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وأكد أن محفظة القروض الشخصية بلغت 21.7 مليار جنيه، لنحو 532 ألف عميل، ونخطط للوصول بها إلى 22 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وقال إن محفظة توصيل الغاز للمنازل تبلغ فى الوقت الراهن 313 مليون جنيه، ويسعى «الأهلى» لضخ 100 مليون جنيه جديدة قبل يونيو المقبل.

فى سياق متصل، أكدت أن أرباح التجزئة المصرفية تستحوذ على نسبة تقارب الـ 30 % فى الوقت الراهن، مضيفا : نسعى للوصول بهذه النسبة إلى أكثر من %35 خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حجم الأوعية الادخارية والودائع بالبنك تقدر حاليا بنحو 953 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى أكثر من تريليون جنيه نهاية يونيو المقبل.

وسجل البنك الأهلى المصرى، أرباحا صافية- بعد الضرائب- 6 مليارات جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى (2017 – 2018)، عند المستوى نفسه الذى حققه فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق، بحسب تصريحات سابقة لـ “يحيى أبو الفتوح”، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وحسب «أبو الفتوح» فإن مصرفه يستهدف مستويات ربحية 12 – 13 مليار جنيه، بنهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى تنفيذ خطة توسعية قوية فى مجال منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات الكبرى.