علاء فاروق: افتتاح 4 فروع رقمية جديدة للبنك الزراعي قبل نهاية العام

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه يستهدف افتتاح أربعة فروع رقمية جديدة بالتعاون مع شركة أي فاينانس قبل نهاية العام ليصل عدد الفروع الإلكرتونية للبنك إلى 6 فروع، حيث تعتبر الفروع الإلكرتونية تجربة فريدة للعملاء من خلال التعامل فقط مع الوسائل التكنولوجية دون أي تدخل بشري.

وأشار إلى أن التوسع الكبير في الخدمات الرقمية يتطلب تدعيم مستمر وتحديث للبنية التكنولوجية للبنك سعيا لاستيعاب هذا التطور، وهو ما يجعل البنك ينفذ استراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية.



معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2022

يشارك البنك الزراعي المصري في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2022 في دورته السادسة والعشرين بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 27 – 30 نوفمبر ، ويظهر البنك من خلال جناحه المشارك بالمعرض بإطلالة جديدة ومميزة تعكس جهوده في خطط تطوير البنك وخدماته البنكية بشكل عام مع التركيز على خطط التحول الرقمي، ورقمنة كافة عملياته المصرفية وخدماته التمويلية لتلبية كافة احتياجات عملائه ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي بما يتماشى مع رؤية الدولة والبنك المركزى فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالى كأحد دعائم استراتيجية البنك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة .

التطبيقات والخدمات الرقمية التي أطلقها البنك أو المزمع إطلاقها قريبا



ويكشف البنك خلال مشاركته بالمعرض عن مجموعة من التطبيقات الالكترونية والخدمات الرقمية التي أطلقها البنك أو المزمع إطلاقها قريبا مثل مراكز الخدمات الإلكترونية ومحفظة الزراعي الإلكترونية Wallet Agri والمنصة الزراعية ومنظومة القروض الإلكترونية للشركات وغيرها من التطبيقات الأخرى التي يشارك فيها البنك مثل تطبيق الإدخار تحويشة الذي أطلقه البنك مع المجلس القومي للمرأة لتمكين النساء في الريف وتطبيق مزراع الإلكتروني لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الانتاج النباتي للمحاصيل بالإضافة إلى تطبيق دائرة الألكتروني مع شركة دايرة للحلول الرقمية والذي تقوم فكرته على نظام الجمعية المتعارف عليها كأحد وسائل الإدخار والتكافل بين الاشخاص، وغيرها من التطبيقات الأخرى التي تفي بإحتياجات عملاء البنك لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية وإيجاد قنوات دفع بديلة، علاوة على تيسير حصولهم على التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الإقتصادية خاصة في القطاع الزراعي وبما يسهم في تسريع وتيرة منح القروض الزراعية بكل أشكالها بما يعزيز قدرات المزراعين وزيادة الإنتاج الزراعي.

وقدم البنك الزراعي المصري من خلال جناحه البنك شاشات عرض إلكترونية تفاعلية تشرح وظائف التطبيقات التي ينوي البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة وكيفية استعمالها وطرق الإستفادة منها من خلال شرح واف يقدمه موظفي البنك لجمهور المعرض وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور مع تلك الخدمات أثناء تجربتها.

وحول مشاركة البنك في Cairo ICT أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على المشاركة سنويًا في المعرض باعتباره الحدث الأهم في قطاع التكنولوجيا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ويشهد حضور وتمثيل من مختلف الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والمهتمين بالتكنولوجيا الحديثة بكافة مجالاتها.

أشار فاروق إلى أن اهتمام البنك بالصيرفة الإلكترونية ليواكب التطور في السوق المصرفية، حيث يضع البنك على رأس أولوياته استراتيجية وطموحة للتحول الرقمى لمواكبة التطور الكبير في القطاع المصرفي تماشياً مع رؤية الدولة وتوجهات البنك المركزي المصري نظرا لأن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر “الجمهورية الجديدة” تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسعيا لتعزيز مبدأ الشمول المالي واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى وأهمها فئة الشباب والتى تستخدم التكنولوجيا فى أنجاز كافة معاملاتها وتفعيل مبادرات البنك المركزى فى التحول الرقمي، مؤكدا أن البنك يسير بخطى متسارعة لتنفيذ خطة البنك للتحول الرقمي و رقمنة كافة خدماته وتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي من خلال نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي بإحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقيمة وإيجاد قنوات دفع بديلة .

واستعرض البنك خلال مشاركته في المعرض جهوده لتطوير البنية التكنولوجية من خلال افتتاحه لمشروع تطوير وتحديث مركز المعلومات “Data Center ” بالمركز الرئيسي للبنك، ليمتلك البنك نظام تكنولوجي متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يفي باحتياجاته التشغيلية ويلبي احتياجات عملائه بما يواكب أحدث الأساليب المتبعة في العمل المصرفي، ويضمن قدرته على التوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية والتحديثات في أعمال البنك مستقبلاً بأعلى درجات الجودة ومعايير الأمان، ويضم المركز أحدث التجهيزات الخاصة بمراكز البيانات في العالم، وأحد المراكز المعدودة في مصر التي نجحت في الحصول على شهادة الإعتماد UPTIME الدولية من قبل معهد institute UPTIME الأمريكي ، وقد تم انشاء المركز على مساحة 1000 متر لاستيعاب ومواجهة كافة التحديثات على المدى الطويل ، كما أن المركز تم تجهيزه وفق أحدث النظم والتطبيقات التكنولوجية.

كما يستعرض البنك الخدمات التمويلية الإلكترونية التي يقدمها عبر منصة ” أجرى مصر” بالتعاون مع شركة e-aswaq والتي تعتبر أول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى حيث أن البنك الزراعي المصري يعتبر أول بنك في مصر يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل .

تتيح المنصة الزراعية للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على جميع انواع القروض الزراعية المقدمة من البنك الزراعي المصري عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الالكتروني حيث يستطيع التقدم بطلب للحصول على قرض من البنك الزراعي باستخدام المنصة فى اي وقت ومن اى مكان بكل سهوله ويتم دراسة الطلب أيضا إلكترونيا ثم يتم اضافة مبلغ القرض الي كارت الفلاح “ميزة”.

كما استعرض البنك جهوده لمواكبة أحدث النظم البنكية لتحسين مستوى جودة خدماته من خلال خطة للتوسع في إنشاء الفروع الالكترونية بالبنك الزراعي المصري بالتعاون مع شركة e-finance ” حيث تقدم الفروع الإلكترونية أو مراكز الخدمات الالكترونية مجموعة من الخدمات البنكية تتيح للعميل الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية على مدار الساعة وخارج أوقات العمل الرسمية للفروع ، وحتى الأن قام البنك بافتتاح مركزين للخدمات الإلكترونية الأول في مركزه الرئيسي بالدقي والثاني في مقره بالتحرير ومن المتوقع افتتاح 4 فروع جديدة بالمحافظات قبل نهاية العام الجاري .