علاء عشماوي: المؤسسات الأمنية لم تقف بمنأى عن التطور الرقمي الهائل.. وتستخدم أحدث أساليب التعليم

قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن هناك تطورًا كبيرًا في مجال التعليم الأمني داخل أكاديمية الشرطة حيث تستخدم أساليب حديثة ومتطورة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا، اليوم الإثنين، داخل أكاديمية الشرطة، أن المؤسسات الأمنية لم تقف بمنأي عن التطور الرقمي الهائل، وإنما سعت لمواكبته.

وتابع: أكاديمية الشرطة تستخدم أحدث وسائل التعليم لاسيما التعليم الرقمي، مشيدًا بأداء رجال الشرطة في حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأطلقت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا تحت عنوان: “نحو تعليم أمني متميز”، وذلك داخل مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وحضر المؤتمر، عددًا من القيادات الأمنية داخل أكاديمية الشرطة، حيث انعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعرضت وزارة الداخلية، خلال المؤتمر فيلمًا تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة، تناول تاريخها منذ إنشاء مدرسة البوليس، ثم مراحل تطويرها واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، لإعداد ضابط شرطي عصري في الوقت الحالي.