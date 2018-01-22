علاء عز: 60 دولة تشارك فى ملتقى مصر للاستثمار

محمد مجدىقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن ملتقى مصر للاستثمار والذى يعقد فى فبراير المقبل تشارك فيه 60 دولة حتى الآن تم تسجيل حضورها من خلال رجال الأعمال والشركات الكبرى.وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن انعقاد المؤتمر فى مثل هذا التوقيت هو رسالة قوية لجذب الس

محمد مجدى

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن ملتقى مصر للاستثمار والذى يعقد فى فبراير المقبل تشارك فيه 60 دولة حتى الآن تم تسجيل حضورها من خلال رجال الأعمال والشركات الكبرى.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن انعقاد المؤتمر فى مثل هذا التوقيت هو رسالة قوية لجذب السوق المصرى للاستثمارات العربية والأجنبية.

وأعلن الوكيل أنه سيتم انعقاد مجلس الأعمال المصرى السعودى يوم 1 فبراير بالإضافة إلى مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، موجها شكره الى الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته المؤتمر.

وقال الدكتور خالد حنفى الامين العام لاتحاد الغرف العربية إن السوق المصرى قوى وقادر على جذب الاستثمارات خاصة العربية منها.

وأضاف حنفى أن المؤتمر هو رسالة الى جميع أصحاب الأعمال بالخارج بأهمية الاستثمار فى مصر لما يتميز مناخها الاستثمارى بفرص كبري.

يشار إلى أن مؤتمر ملتقى مصر للاستثمار الذى سيعقد فى دورته الثالثة فى القاهرة من 3 إلى 4 فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى تتضمن جلساته استعراض مناخ الاستثمار بمصر فى ظل القوانين واللوائح الجديدة وقصص النجاح لمستثمرين عرب واجانب بمصر وعرض المشروعات القومية الكبرى ومنها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وزراعة المليون ونصف فدان وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.